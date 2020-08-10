Гитарист QUEEN поблагодарил пожарных за спасение дома от пожара
Гитарист QUEEN Brian May поблагодарил пожарных за борьбу с лесным пожаром, который угрожал его дому в выходные.
Легендарный гитарист в Инстаграме написал, что был вынужден вывезти собственность из своего дома и студии после того, как возник лесной пожар и распространился до гольф-поля Sunningdale, расположенного менее чем в миле от дома музыканта.
73-летний Brian написал:
«Я никогда не думал, что это может произойти здесь, в Суррее, Англия, в обычно влажном регионе с лиственными лесами.
Мы поддерживали борьбу с масштабными пожарами в Австралии и с грустью наблюдали, как пожары опустошали Калифорнию, но когда я увидел, как это происходит в моём собственном родном графстве, меня это шокировало и расстроило.
Сегодня мы можем поблагодарить потрясающих пожарных, которые рисковали своей жизнью, чтобы сдержать эту огромную и коварную дикую печь на вересковой земле Sunningdale Golf Course, которая на самом деле примыкает к моей собственности.
Вчера я спасал из своего дома драгоценные вещи, насколько было возможно, из-за угрозы того, что всё это сгинет в огне, но я молился, чтобы этот ужас не случился. Сегодня мои молитвы были услышаны».
Представитель Surrey Wildlife Trust (SWT) сказал, что лесной пожар начался на поле для гольфа в Саннингдейле и из-за сильного ветра распространился в районе Чобхэм Коммон, уничтожив 74 акра редких и драгоценных низинных вересковых угодий и мест обитания диких животных на общей территории.
По данным BBC, причина пожара пока неизвестна, но Совет округа Суррей призвал людей не разжигать костры и не устраивать барбекю в сельской местности.
Помощник начальника пожарной охраны Кейси Бил сказал:
«По состоянию на вторую половину дня в понедельник, 10 августа, пожар локализован на площади около 500 акров.
Тем не менее, огонь остаётся активным в изолированных районах, особенно вдоль проезжей части в районе Коммон и поблизости, а также в пределах линий сдерживания.
Суррейской пожарно-спасательной службе (ССПС) помогают соседние организации во время объявленного серьёзного инцидента, продолжающегося уже четвёртый день.
Высокая температура и вероятность грозы приводят к тому, что нашим экипажам необходимо сохранять присутствие как днём, так и ночью в течение оставшейся части недели».
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