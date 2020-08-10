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Brian May

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Страна
United KingdomВеликобритания
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Гитарист QUEEN поблагодарил пожарных за спасение дома от пожара



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Гитарист QUEEN Brian May поблагодарил пожарных за борьбу с лесным пожаром, который угрожал его дому в выходные.

Легендарный гитарист в Инстаграме написал, что был вынужден вывезти собственность из своего дома и студии после того, как возник лесной пожар и распространился до гольф-поля Sunningdale, расположенного менее чем в миле от дома музыканта.

73-летний Brian написал:

«Я никогда не думал, что это может произойти здесь, в Суррее, Англия, в обычно влажном регионе с лиственными лесами.

Мы поддерживали борьбу с масштабными пожарами в Австралии и с грустью наблюдали, как пожары опустошали Калифорнию, но когда я увидел, как это происходит в моём собственном родном графстве, меня это шокировало и расстроило.

Сегодня мы можем поблагодарить потрясающих пожарных, которые рисковали своей жизнью, чтобы сдержать эту огромную и коварную дикую печь на вересковой земле Sunningdale Golf Course, которая на самом деле примыкает к моей собственности.

Вчера я спасал из своего дома драгоценные вещи, насколько было возможно, из-за угрозы того, что всё это сгинет в огне, но я молился, чтобы этот ужас не случился. Сегодня мои молитвы были услышаны».

Представитель Surrey Wildlife Trust (SWT) сказал, что лесной пожар начался на поле для гольфа в Саннингдейле и из-за сильного ветра распространился в районе Чобхэм Коммон, уничтожив 74 акра редких и драгоценных низинных вересковых угодий и мест обитания диких животных на общей территории.

По данным BBC, причина пожара пока неизвестна, но Совет округа Суррей призвал людей не разжигать костры и не устраивать барбекю в сельской местности.

Помощник начальника пожарной охраны Кейси Бил сказал:

«По состоянию на вторую половину дня в понедельник, 10 августа, пожар локализован на площади около 500 акров.

Тем не менее, огонь остаётся активным в изолированных районах, особенно вдоль проезжей части в районе Коммон и поблизости, а также в пределах линий сдерживания.

Суррейской пожарно-спасательной службе (ССПС) помогают соседние организации во время объявленного серьёзного инцидента, продолжающегося уже четвёртый день.

Высокая температура и вероятность грозы приводят к тому, что нашим экипажам необходимо сохранять присутствие как днём, так и ночью в течение оставшейся части недели».

QUEEN Guitarist BRIAN MAY Thanks Firefighters For Saving Home From Wildfire

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FIREFIGHT in SURREY. I never imagined it could happen here in leafy, and normally damp, Surrey, England. We supported the fight against the immense fires in Australia, and watched sadly as fires ravaged California, but to see this happen in my own home county has been shocking and traumatic. These pictures show Anne Brummer and I this afternoon, surveying the forest fire which is still smouldering less than a mile from my own house and studio, and the fond relics of my entire life. Today Se were able to begin to thank the amazing firefighters who risked their lives to contain this huge and treacherous wild furnace on the heath land of Sunningdale Golf Course - which actually adjoins my property. Yesterday, I was rescuing as many precious things from my house as was practicable, under threat of the whole thing going up in flames, but praying that the horror would not happen. Today my prayers were answered - the fire is under control, but the danger is not over. While this dry heatwave lasts there is still a massive risk of a flare-up leading to disaster. Perhaps even more shocking was learning today that this wonderful force, which is alert 24 hours a day to protect us all, has become tragically undersupporyed in recent years. Just as the Government cuts sent the NHS into battle hideously crippled by lack of funding, the same lack of vision has rendered this country vulnerable to fires - with a fire fighting service criminally cut back in manpower and resources. Something has gone terribly wrong with our leaders’ decision-making process. As long as we prioritise short-term economic gains over the lives of our people and the welfare of those who protects us, we will be a nation continually in danger. It becomes more and more clear that a radical rethink is needed. THANK YOU, firefighters of Surrey, Sussex and Hampshire, and the maintenance team of Sunningdale Golf - for saving all our skins. And thanks Callum and Emily, George, and the nice man from Barcelona for giving us a backstage tour today. Incredible. Photo of Bri and Anne by Callum Strachan. Swipe for stereo views showing the still smoking edges of the huge area of destruction. Bri

A post shared by Brian Harold May (@brianmayforreal) on




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