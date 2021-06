сегодня



Обновлённое видео BRIAN MAY



BRIAN MAY по случаю перевыпуска дебютного альбома "Back To The Light" представил обновлённую версию клипа на “Driven By You”.



Делясь предысторией песни "Driven By You", May назвал ванную бассейна в Лос-Анджелесе неожиданной отправной точкой для своей классической песни:



«В сочинении песен есть некая тайна. Никогда не знаешь, откуда они появятся. Я помню, что я сидел у бассейна в Лос-Анджелесе с рекламным продюсером. Он сидел там и загорал. Я со своей будущей женой загорал у бассейна, и мы разговорились. И он говорит: "О, ты пишешь песни, не так ли?" Я ответил: "Да, я пишу песни". Он сказал: "А ты мог бы написать песню для рекламы? Ты когда-нибудь делал это?" И я ответил: "Нет, никогда". Он спросил: "А ты бы хотел?" И я ответил: "Да, мне было бы очень интересно". Затем он спросил меня, как я отнесусь к слогану, который звучит так: "Всё, что мы делаем, мы делаем для вас".



И я ответил: "Да, я мог бы сочинить что-нибудь к этому, потому что могу ощутить это по отношению к самому себе". Позже слоган был изменён: "Всё, что мы делаем, приводится в движение тобой", потому что речь шла о машинах, и это мне понравилось ещё больше. И как только он это сказал, я пошёл в ванную со своим маленьким магнитофоном и напел кое-что в магнитофон. Я спел почти весь куплет и немного припева, так со мной и происходит. Внезапно зажёгся свет, и я услышал её в своей голове, я услышал всю эту вещь — "Driven By You", и я написал её для них, для автомобильной компании Ford, и всё сделал очень быстро. Я пошёл в студию, когда вернулся домой, быстро сделал её для них, и она им понравилась».



Вспоминая "Driven By You", May также рассказал, как эта песня помогла установить особое взаимопонимание с Фредди Меркьюри в последние дни его жизни, и как певец QUEEN поощрял своего дорогого друга и коллегу по группе «найти свои крылья» в сольной карьере:



«Я сыграл её Фредди и сказал: "Фредди, знаешь, если эта песня станет треком QUEEN, а это может случиться, наверное, ты должен её спеть". Он послушал и сказал: "Ты сделал отличную вещь, дорогой, и я думаю, это ты должен её спеть". Потому ли, что он действительно считал, что я спел её хорошо, или просто потому, что он не хотел ничего петь, я не знаю. Но он сказал: "Она прекрасна. Она великолепна. Это завершённая вещь. Ты должен это сделать". И он сказал кое-что очень глубокое тогда: "Знаешь, мы все думаем и гадаем, что со мной будет дальше, и ты не должен чувствовать себя неловко из-за этого. Ты знаешь, что в это время ты должен думать о своей сольной карьере, и если это начало твоей сольной карьеры, то это очень достойное начало. Возможно, это начало того, как ты обретёшь свои крылья, что тебе и нужно сделать". Так что Фредди был очень дальновиден и очень щедр, как всегда, и словно дал мне разрешение сделать её как сольный трек, что я и сделал.



Я переписал слова в качестве терапии отношений, знаете: "Всё, что я делаю, приводится в движение тобой", и выпустил песню как сингл, и он стал хитом. Так что это был хороший толчок для меня, который дал почувствовать, что я могу делать что-то самостоятельно. Я не был просто частью QUEEN. И это то, что я думаю о сути песен: иногда ты не знаешь, зачем ты их пишешь. Ты не знаешь, откуда всё исходит, но оно может быть направлено в нужное русло, которое имеет смысл в различных аспектах. И для меня всё всегда связано с жизнью, всегда связано с отношениями. Либо мои отношения, либо взаимоотношения с окружающими меня людьми. Речь идёт о взаимодействии людей. Для меня это самая захватывающая вещь в мире — самая важная и самая трудная вещь, которую нужно сделать правильно в своей жизни. Многие люди могут делать великие вещи. Например, летать на самолетах, побывать на Луне. Отношения... Это не так просто. Так что речь, как всегда, об этом».







+0 -0



просмотров: 64