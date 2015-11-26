Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Видео с текстом от ACCEPT 85
*Новое видео и песни SYSTEM OF A DOWN 44
*Умер Кен Хенсли 38
*Новое видео DARK TRANQUILLITY 34
*Гитарист AC/DC заявил, что некоторым идеям риффов из нового ... 33
[= ||| все новости группы



*

Brian May

*
Страна
United KingdomВеликобритания
Стиль
-



10 ноя 2020 : 		 BRIAN MAY: «Очень рад, что американцы это сделали!»

13 авг 2020 : 		 Гитарист QUEEN поблагодарил пожарных за спасение дома от пожара

7 авг 2020 : 		 BRIAN MAY, NUNO BETTENCOURT, STEVE VAI, ZAKK WYLDE, YNGWIE MALMSTEEN и TOSIN ABASI исполнили классику QUEEN

13 июл 2020 : 		 BRIAN MAY сказал, что сотрудничество с TONY IOMMI возможно

17 июн 2020 : 		 BRIAN MAY растроган похвалой

12 июн 2020 : 		 NUNO BETTENCOURT и STEVE VAI поздравили Brian'a May

27 май 2020 : 		 BRIAN MAY: «Я как будто побывал на своих похоронах — круто!»

26 май 2020 : 		 BRIAN MAY перенёс «небольшой сердечный приступ»

8 май 2020 : 		 BRIAN MAY порвал ягодичную мышцу

12 апр 2020 : 		 JEFF SCOTT SOTO, ALEX SKOLNICK, STU HAMM, BUMBLEFOOT, DEBBY HOLIDAY и другие приняли вызов BRIAN MAY

8 апр 2020 : 		 Гитарист QUEEN о госпитализации Бориса Джонсона

1 апр 2020 : 		 BRIAN MAY запустил челлендж

25 мар 2020 : 		 BRIAN MAY: «Это стоило сделать уже три недели назад»

25 мар 2020 : 		 BRIAN MAY опубликовал обучающее видео

19 мар 2020 : 		 BRIAN MAY о коронавирусе

18 дек 2019 : 		 BRIAN MAY о результатах выборов в Великобритании

17 дек 2019 : 		 BRIAN MAY и ROGER TAYLOR создали рождественское видео

4 дек 2019 : 		 BRIAN MAY восстанавливается после операции

12 сен 2019 : 		 Гитарист QUEEN: «Почему я люблю Джона Леннона...»

1 янв 2019 : 		 BRIAN MAY представил новое видео

20 дек 2018 : 		 BRIAN MAY выпустит первый за 20 лет сингл

15 июн 2017 : 		 Видео с текстом от BRIAN MAY + KERRY ELLIS

5 апр 2017 : 		 Новое видео BRIAN MAY + KERRY ELLIS
| - |

|||| сегодня

BRIAN MAY: «Очень рад, что американцы это сделали!»



*
zoom
*
* *
BRIAN MAY отреагировал на известия, что Джо Байден побеждает на выборах в США:

«Поздравляю Джо Байдена и Камалу Харрис с победой!!!

Последние дни, недели, месяцы мне было тяжело молчать, но я чувствовал, что было бы неправильно вмешиваться даже в малейшие политические дела другой страны. Но есть определённая часть меня, которая всегда будет принадлежать США, — я люблю Америку и испытываю сильную боль, наблюдая, как её свободы и порядочность разрушаются. Теперь я могу наконец говорить.

Я ощущаю огромную радость — я вижу, что это победа народа — и, надеюсь, как раз вовремя, чтобы начать устранить тот ужасный ущерб, который был нанесён американской нации и её положению в мире в последнее время.

Я в восторге от того, что мои дорогие американские друзья сделали этот шаг, чтобы вернуть сострадание, справедливость, правду, ответственность и достоинство.

Я прекрасно понимаю, что Америка расколота по поводу того, был ли Трамп в качестве президента чемпионом или чурбаном. Но то, что вы, ребята, узнаете в течение следующих нескольких недель, это то, что остальной мир не был расколот. Весь мир, как и я, радуется с вами в этот момент — чувствуя, что мы возвращаем нашего лучшего друга, — нашу дружественную Америку.

Да — я буду молиться за единство и достойные дебаты с некоторыми великими республиканцами, разделившими рабочую нагрузку в новом режиме. И да — наконец-то Соединённые Штаты Америки снова могут быть лидерами мира!!!»

QUEEN



Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 3 )

resetius


10 ноя 2020, 13:49		Еще рано поздравлять с победой. Республиканцы в суд подали. Надеюсь, жульничество леваков удастся доказать.

Don Huan


10 ноя 2020, 14:03		Будет молиться за дебаты. Занавес.

Alex Chernyatinsky


10 ноя 2020, 14:16		И это говорит поданный Ее Величества? Дожили.


Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 771

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Реклама на DARKSIDE.ru Рейтинг@Mail.ru

1997-2020 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом