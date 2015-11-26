сегодня



BRIAN MAY : «Очень рад, что американцы это сделали!»



BRIAN MAY отреагировал на известия, что Джо Байден побеждает на выборах в США:



«Поздравляю Джо Байдена и Камалу Харрис с победой!!!



Последние дни, недели, месяцы мне было тяжело молчать, но я чувствовал, что было бы неправильно вмешиваться даже в малейшие политические дела другой страны. Но есть определённая часть меня, которая всегда будет принадлежать США, — я люблю Америку и испытываю сильную боль, наблюдая, как её свободы и порядочность разрушаются. Теперь я могу наконец говорить.



Я ощущаю огромную радость — я вижу, что это победа народа — и, надеюсь, как раз вовремя, чтобы начать устранить тот ужасный ущерб, который был нанесён американской нации и её положению в мире в последнее время.



Я в восторге от того, что мои дорогие американские друзья сделали этот шаг, чтобы вернуть сострадание, справедливость, правду, ответственность и достоинство.



Я прекрасно понимаю, что Америка расколота по поводу того, был ли Трамп в качестве президента чемпионом или чурбаном. Но то, что вы, ребята, узнаете в течение следующих нескольких недель, это то, что остальной мир не был расколот. Весь мир, как и я, радуется с вами в этот момент — чувствуя, что мы возвращаем нашего лучшего друга, — нашу дружественную Америку.



Да — я буду молиться за единство и достойные дебаты с некоторыми великими республиканцами, разделившими рабочую нагрузку в новом режиме. И да — наконец-то Соединённые Штаты Америки снова могут быть лидерами мира!!!»







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