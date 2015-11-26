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все новости группы
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10 ноя 2020 :
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BRIAN MAY: «Очень рад, что американцы это сделали!»
13 авг 2020 :
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Гитарист QUEEN поблагодарил пожарных за спасение дома от пожара
7 авг 2020 :
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BRIAN MAY, NUNO BETTENCOURT, STEVE VAI, ZAKK WYLDE, YNGWIE MALMSTEEN и TOSIN ABASI исполнили классику QUEEN
13 июл 2020 :
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BRIAN MAY сказал, что сотрудничество с TONY IOMMI возможно
17 июн 2020 :
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BRIAN MAY растроган похвалой
12 июн 2020 :
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NUNO BETTENCOURT и STEVE VAI поздравили Brian'a May
27 май 2020 :
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BRIAN MAY: «Я как будто побывал на своих похоронах — круто!»
26 май 2020 :
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BRIAN MAY перенёс «небольшой сердечный приступ»
8 май 2020 :
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BRIAN MAY порвал ягодичную мышцу
12 апр 2020 :
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JEFF SCOTT SOTO, ALEX SKOLNICK, STU HAMM, BUMBLEFOOT, DEBBY HOLIDAY и другие приняли вызов BRIAN MAY
8 апр 2020 :
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Гитарист QUEEN о госпитализации Бориса Джонсона
1 апр 2020 :
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BRIAN MAY запустил челлендж
25 мар 2020 :
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BRIAN MAY: «Это стоило сделать уже три недели назад»
25 мар 2020 :
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BRIAN MAY опубликовал обучающее видео
19 мар 2020 :
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BRIAN MAY о коронавирусе
18 дек 2019 :
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BRIAN MAY о результатах выборов в Великобритании
17 дек 2019 :
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BRIAN MAY и ROGER TAYLOR создали рождественское видео
4 дек 2019 :
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BRIAN MAY восстанавливается после операции
12 сен 2019 :
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Гитарист QUEEN: «Почему я люблю Джона Леннона...»
1 янв 2019 :
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BRIAN MAY представил новое видео
20 дек 2018 :
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BRIAN MAY выпустит первый за 20 лет сингл
15 июн 2017 :
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Видео с текстом от BRIAN MAY + KERRY ELLIS
5 апр 2017 :
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Новое видео BRIAN MAY + KERRY ELLIS
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сегодня
BRIAN MAY: «Очень рад, что американцы это сделали!»
BRIAN MAY отреагировал на известия, что Джо Байден побеждает на выборах в США:
«Поздравляю Джо Байдена и Камалу Харрис с победой!!!
Последние дни, недели, месяцы мне было тяжело молчать, но я чувствовал, что было бы неправильно вмешиваться даже в малейшие политические дела другой страны. Но есть определённая часть меня, которая всегда будет принадлежать США, — я люблю Америку и испытываю сильную боль, наблюдая, как её свободы и порядочность разрушаются. Теперь я могу наконец говорить.
Я ощущаю огромную радость — я вижу, что это победа народа — и, надеюсь, как раз вовремя, чтобы начать устранить тот ужасный ущерб, который был нанесён американской нации и её положению в мире в последнее время.
Я в восторге от того, что мои дорогие американские друзья сделали этот шаг, чтобы вернуть сострадание, справедливость, правду, ответственность и достоинство.
Я прекрасно понимаю, что Америка расколота по поводу того, был ли Трамп в качестве президента чемпионом или чурбаном. Но то, что вы, ребята, узнаете в течение следующих нескольких недель, это то, что остальной мир не был расколот. Весь мир, как и я, радуется с вами в этот момент — чувствуя, что мы возвращаем нашего лучшего друга, — нашу дружественную Америку.
Да — я буду молиться за единство и достойные дебаты с некоторыми великими республиканцами, разделившими рабочую нагрузку в новом режиме. И да — наконец-то Соединённые Штаты Америки снова могут быть лидерами мира!!!»
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resetius
Don Huan
Alex Chernyatinsky
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