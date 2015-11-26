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Brian May

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Страна
United KingdomВеликобритания
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BRIAN MAY выпустит первый за 20 лет сингл



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Гитарист QUEEN BRIAN MAY порадует поклонников выпуском первого за двадцать лет сольного сингла "New Horizons", авторами которого были Brian и Don Black, а его запись проходила в этом месяце. Релиз в цифровом варианте намечен на первое января. Его премьера состоится в штаб-квартире НАСА. Это первая сольная работа после выпуска сингла "Why Don't We Try Again", вошедшего в альбом 1998 года "Another World".

"New Horizons" — это личный трибьют Brian'a миссии НАСА с одноимённым названием, которая как раз первого января достигнет самой дальней точки из всех, каких достигали человеческие космические аппараты.

(486958) 2014 MU₆₉ — транснептуновый астероид из пояса Койпера, избранный в качестве цели для изучения в рамках расширенной миссии космического аппарата «Новые горизонты» после пролёта мимо Плутона в 2015 году.



QUEEN

Brian has been "teasing" fragments of the track with specially adapted "New Horizons" video clips on his Instagram and Twitter feeds, as well on Brian's well-known "Bri's Soapbox" at BrianMay.com. The first two trailers have attracted over 200,000 likes in all, and a third "episode" will be posted in the next few days.




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