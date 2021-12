сегодня



BRIAN MAY — о новом сольном альбоме



В новом интервью журналу Goldmine гитарист QUEEN Brian May ответил на вопрос, думал ли он когда-нибудь о записи ещё одного сольного альбома:



«Да, я думаю об этом. И, как ни странно, я думаю, что на этот раз он, скорее всего, будет инструментальным. Потому что у меня достаточно идей. И у меня много незавершённых дел. Так что да, я думаю об этом. И, возможно, такая возможность представится. Нам предстоит большое мировое турне. И мы всё откладываем и откладываем турне QUEEN, которое мы начали как раз перед COVID. В мае следующего года у нас будет куча гастролей. После этого, я думаю, у меня будет возможность сесть за сочинение, и если меня пощадят, как говорила моя мама, и я буду ещё работоспособен, я смогу записать этот альбом. Возможно, не раньше. Я не думаю, что смогу сделать это прямо сейчас. Я слишком вовлечён в работу над переизданиями. На самом деле мне это нравится. Мне очень нравится перебирать всё и полировать. Сейчас у меня в работе альбом 1998 года "Another World". После этого я собираюсь сделать "Star Fleet [Project]" [EP 1983 года, выпущенный под вывеской BRIAN MAY + FRIENDS], тот, что с Эдди Ван Халеном. Есть горы материала, который я хочу отшлифовать и выложить, так что он есть. Это хорошее ощущение — выпустить его».







