|
|
|
|
|
|
|
|
все новости группы
|
8 дек 2021 :
|
BRIAN MAY — о новом сольном альбоме
1 дек 2021 :
|
BRIAN MAY: «Мои слова про трансов извратили!»
28 окт 2021 :
|
BRIAN MAY — о вызовах пандемии
13 сен 2021 :
|
Обновлённое видео BRIAN MAY
13 авг 2021 :
|
Обновлённое видео BRIAN MAY
9 авг 2021 :
|
BRIAN MAY считает антиваксеров чудиками
2 авг 2021 :
|
Обновлённое видео BRIAN MAY
29 июн 2021 :
|
Обновлённое видео BRIAN MAY
25 июн 2021 :
|
BRIAN MAY переиздаёт дебютный альбом
22 май 2021 :
|
BRIAN MAY перенес операцию
14 апр 2021 :
|
Новое видео BRIAN MAY & KERRY ELLIS
25 янв 2021 :
|
Соло BRIAN MAY назвали лучшим
3 дек 2020 :
|
BRIAN MAY удивлён, что около 70 млн американцев поддержали Трампа
10 ноя 2020 :
|
BRIAN MAY: «Очень рад, что американцы это сделали!»
13 авг 2020 :
|
Гитарист QUEEN поблагодарил пожарных за спасение дома от пожара
7 авг 2020 :
|
BRIAN MAY, NUNO BETTENCOURT, STEVE VAI, ZAKK WYLDE, YNGWIE MALMSTEEN и TOSIN ABASI исполнили классику QUEEN
13 июл 2020 :
|
BRIAN MAY сказал, что сотрудничество с TONY IOMMI возможно
17 июн 2020 :
|
BRIAN MAY растроган похвалой
12 июн 2020 :
|
NUNO BETTENCOURT и STEVE VAI поздравили Brian'a May
27 май 2020 :
|
BRIAN MAY: «Я как будто побывал на своих похоронах — круто!»
26 май 2020 :
|
BRIAN MAY перенёс «небольшой сердечный приступ»
8 май 2020 :
|
BRIAN MAY порвал ягодичную мышцу
12 апр 2020 :
|
JEFF SCOTT SOTO, ALEX SKOLNICK, STU HAMM, BUMBLEFOOT, DEBBY HOLIDAY и другие приняли вызов BRIAN MAY
8 апр 2020 :
|
Гитарист QUEEN о госпитализации Бориса Джонсона
1 апр 2020 :
|
BRIAN MAY запустил челлендж
25 мар 2020 :
|
BRIAN MAY: «Это стоило сделать уже три недели назад»
|
|
сегодня
BRIAN MAY — о новом сольном альбоме
В новом интервью журналу Goldmine гитарист QUEEN Brian May ответил на вопрос, думал ли он когда-нибудь о записи ещё одного сольного альбома:
«Да, я думаю об этом. И, как ни странно, я думаю, что на этот раз он, скорее всего, будет инструментальным. Потому что у меня достаточно идей. И у меня много незавершённых дел. Так что да, я думаю об этом. И, возможно, такая возможность представится. Нам предстоит большое мировое турне. И мы всё откладываем и откладываем турне QUEEN, которое мы начали как раз перед COVID. В мае следующего года у нас будет куча гастролей. После этого, я думаю, у меня будет возможность сесть за сочинение, и если меня пощадят, как говорила моя мама, и я буду ещё работоспособен, я смогу записать этот альбом. Возможно, не раньше. Я не думаю, что смогу сделать это прямо сейчас. Я слишком вовлечён в работу над переизданиями. На самом деле мне это нравится. Мне очень нравится перебирать всё и полировать. Сейчас у меня в работе альбом 1998 года "Another World". После этого я собираюсь сделать "Star Fleet [Project]" [EP 1983 года, выпущенный под вывеской BRIAN MAY + FRIENDS], тот, что с Эдди Ван Халеном. Есть горы материала, который я хочу отшлифовать и выложить, так что он есть. Это хорошее ощущение — выпустить его».
|
|
|
|
|
|
|
|
Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).