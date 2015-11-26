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Brian May

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Страна
United KingdomВеликобритания
Стиль
-



8 дек 2021 : 		 BRIAN MAY — о новом сольном альбоме

1 дек 2021 : 		 BRIAN MAY: «Мои слова про трансов извратили!»

28 окт 2021 : 		 BRIAN MAY — о вызовах пандемии

13 сен 2021 : 		 Обновлённое видео BRIAN MAY

13 авг 2021 : 		 Обновлённое видео BRIAN MAY

9 авг 2021 : 		 BRIAN MAY считает антиваксеров чудиками

2 авг 2021 : 		 Обновлённое видео BRIAN MAY

29 июн 2021 : 		 Обновлённое видео BRIAN MAY

25 июн 2021 : 		 BRIAN MAY переиздаёт дебютный альбом

22 май 2021 : 		 BRIAN MAY перенес операцию

14 апр 2021 : 		 Новое видео BRIAN MAY & KERRY ELLIS

25 янв 2021 : 		 Соло BRIAN MAY назвали лучшим

3 дек 2020 : 		 BRIAN MAY удивлён, что около 70 млн американцев поддержали Трампа

10 ноя 2020 : 		 BRIAN MAY: «Очень рад, что американцы это сделали!»

13 авг 2020 : 		 Гитарист QUEEN поблагодарил пожарных за спасение дома от пожара

7 авг 2020 : 		 BRIAN MAY, NUNO BETTENCOURT, STEVE VAI, ZAKK WYLDE, YNGWIE MALMSTEEN и TOSIN ABASI исполнили классику QUEEN

13 июл 2020 : 		 BRIAN MAY сказал, что сотрудничество с TONY IOMMI возможно

17 июн 2020 : 		 BRIAN MAY растроган похвалой

12 июн 2020 : 		 NUNO BETTENCOURT и STEVE VAI поздравили Brian'a May

27 май 2020 : 		 BRIAN MAY: «Я как будто побывал на своих похоронах — круто!»

26 май 2020 : 		 BRIAN MAY перенёс «небольшой сердечный приступ»

8 май 2020 : 		 BRIAN MAY порвал ягодичную мышцу

12 апр 2020 : 		 JEFF SCOTT SOTO, ALEX SKOLNICK, STU HAMM, BUMBLEFOOT, DEBBY HOLIDAY и другие приняли вызов BRIAN MAY

8 апр 2020 : 		 Гитарист QUEEN о госпитализации Бориса Джонсона

1 апр 2020 : 		 BRIAN MAY запустил челлендж

25 мар 2020 : 		 BRIAN MAY: «Это стоило сделать уже три недели назад»
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BRIAN MAY — о новом сольном альбоме



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В новом интервью журналу Goldmine гитарист QUEEN Brian May ответил на вопрос, думал ли он когда-нибудь о записи ещё одного сольного альбома:

«Да, я думаю об этом. И, как ни странно, я думаю, что на этот раз он, скорее всего, будет инструментальным. Потому что у меня достаточно идей. И у меня много незавершённых дел. Так что да, я думаю об этом. И, возможно, такая возможность представится. Нам предстоит большое мировое турне. И мы всё откладываем и откладываем турне QUEEN, которое мы начали как раз перед COVID. В мае следующего года у нас будет куча гастролей. После этого, я думаю, у меня будет возможность сесть за сочинение, и если меня пощадят, как говорила моя мама, и я буду ещё работоспособен, я смогу записать этот альбом. Возможно, не раньше. Я не думаю, что смогу сделать это прямо сейчас. Я слишком вовлечён в работу над переизданиями. На самом деле мне это нравится. Мне очень нравится перебирать всё и полировать. Сейчас у меня в работе альбом 1998 года "Another World". После этого я собираюсь сделать "Star Fleet [Project]" [EP 1983 года, выпущенный под вывеской BRIAN MAY + FRIENDS], тот, что с Эдди Ван Халеном. Есть горы материала, который я хочу отшлифовать и выложить, так что он есть. Это хорошее ощущение — выпустить его».

QUEEN



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