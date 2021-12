сегодня



BRIAN MAY — о состоянии здоровья



BRIAN MAY продолжает делиться информацией о состоянии своего здоровья:



«Я всё ещё ошарашен... Но СПАСИБО, друзья, за миллион просмотров этого сообщения (около 10 сообщений назад) — я рад, что оно оказалось полезным.



Сегодня у меня 16-й день после инфицирования (я предполагаю) омикронным вариантом Covid. У меня всё ещё наблюдается заложенность носа с лёгким кашлем, и я всё ещё слишком много сплю. Но уже несколько дней я неизменно сдаю отрицательный тест на латеральный поток. Я чувствую себя практически нормально, за исключением усталости, но это может быть отчасти связано с тем, что большинство дней я предпочитаю делать кардиоупражнения на велосипеде, а не отдыхать!



Так что не бойтесь — похоже, что в большинстве случаев жизнь после Омикрона есть. Но будьте очень осторожны. Даже если будет доказано, что бустерная прививка не защищает от Омикрона, всё ещё существуют предыдущие варианты, против которых прививки являются надёжной защитой. И эти предыдущие варианты всё ещё смертельно опасны. Мой совет? Не ослабляйте бдительность. Минимизируйте свои контакты. Удачи! Bri.



"НЕО-КОВИД"? У меня есть ещё один случайный совет. Это на самом деле чистая спекуляция — у меня нет доступа к данным исследований по инфекциям. Это основано исключительно на том, что я видел, и по праву может быть оценено как случайность. Но в последние пару недель я заметил, что вокруг скоплений определённых инфекций Covid есть группы людей, которые внезапно заболевают неприятными простудами, которые никогда не дают положительного результата в тесте на боковой поток. Их конкретные "простуды", похоже, имеют почти идентичные симптомы с кластером положительных Covid-инфицированных, с которыми они были близки. Мне кажется, что это слишком похоже на совпадение. У меня такое чувство, что может существовать своего рода "нео-Ковид"-реакция, возможно, у людей, которые имеют иммунитет по той или иной причине, или, возможно, получают только низкую вирусную нагрузку в момент заражения. Почему это имеет значение? Ну, если их симптомы вызваны вирусом Омикрон, но они скрыты, должна существовать возможность того, что они могут заразить вирусом окружающих. Верно? Поэтому мой совет: держитесь подальше от людей, которые внезапно, без видимых причин, заболевают неприятной простудой. А если вы заболели, подумайте о своей семье и друзьях. Bri»





Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Brian Harold May (@brianmayforreal)





+0 -0



просмотров: 182