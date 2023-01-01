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*Новое видео THERION 31
*Фронтмен KREATOR: «Я всё ещё пытаюсь написать лучшую песню и... 30
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Brian May

*
Страна
United KingdomВеликобритания
Стиль
-



20 дек 2023 : 		 BRIAN MAY: «Не мы рассылаем фанатам страйки!»

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BRIAN MAY: «Не мы рассылаем фанатам страйки!»



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BRIAN MAY поделился скриншотом сообщения от фанатки QUEEN, которая утверждает, что получила «страйк» от Universal и YouTube из-за видео QUEEN, которые она разместила на платформе. Фанатка написала:

«Привет, ребята! Похоже, что Universal и YouTube теперь преследуют всех, кто размещает концертные видео QUEEN и Adam'а. Я получила страйк и удалила большинство своих концертных видео. Если вы получите несколько "страйков", вы можете потерять свой канал. Будьте осторожны!»

В сообщении, сопровождающем его пост, Brian, в частности, написал:

«Я наблюдаю за этим уже несколько дней и очень обеспокоен. Я попросил наш менеджмент разобраться с этим вопросом и попытаться выяснить, есть ли причина, по которой Instagram* и Universal вдруг стали применять такие драконовские меры.

Решение убрать эти видео, конечно же, исходило не от нас, не от группы. Надеюсь, мы скоро получим ответ. А пока будьте предельно осторожны, и мне жаль, что люди с добрыми намерениями оказались в таком положении».

Если вы снимаете видео с концерта, вы не сможете разместить его в Интернете, потому что некоторые артисты не разрешают выкладывать в сеть неавторизованные фанатские видео с их живых выступлений. Однако в большинстве случаев противоборствующие стороны не поднимают этот вопрос, поскольку большинство музыкантов не хотят оттолкнуть от себя тех самых фанатов, которые платят за их выступления. С 2007 года YouTube предоставляет программу, которая даёт возможность владельцам авторских прав контролировать такие фанатские видео, позволяя, например, звукозаписывающему лейблу размещать в них рекламу или ссылки "click to buy".

* Instagram — проект Meta Platforms Inc., деятельность которой в России запрещена.




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