BRIAN MAY: «Не мы рассылаем фанатам страйки!»



BRIAN MAY поделился скриншотом сообщения от фанатки QUEEN, которая утверждает, что получила «страйк» от Universal и YouTube из-за видео QUEEN, которые она разместила на платформе. Фанатка написала:



«Привет, ребята! Похоже, что Universal и YouTube теперь преследуют всех, кто размещает концертные видео QUEEN и Adam'а. Я получила страйк и удалила большинство своих концертных видео. Если вы получите несколько "страйков", вы можете потерять свой канал. Будьте осторожны!»



В сообщении, сопровождающем его пост, Brian, в частности, написал:



«Я наблюдаю за этим уже несколько дней и очень обеспокоен. Я попросил наш менеджмент разобраться с этим вопросом и попытаться выяснить, есть ли причина, по которой Instagram* и Universal вдруг стали применять такие драконовские меры.



Решение убрать эти видео, конечно же, исходило не от нас, не от группы. Надеюсь, мы скоро получим ответ. А пока будьте предельно осторожны, и мне жаль, что люди с добрыми намерениями оказались в таком положении».



Если вы снимаете видео с концерта, вы не сможете разместить его в Интернете, потому что некоторые артисты не разрешают выкладывать в сеть неавторизованные фанатские видео с их живых выступлений. Однако в большинстве случаев противоборствующие стороны не поднимают этот вопрос, поскольку большинство музыкантов не хотят оттолкнуть от себя тех самых фанатов, которые платят за их выступления. С 2007 года YouTube предоставляет программу, которая даёт возможность владельцам авторских прав контролировать такие фанатские видео, позволяя, например, звукозаписывающему лейблу размещать в них рекламу или ссылки "click to buy".



* Instagram — проект Meta Platforms Inc., деятельность которой в России запрещена.





