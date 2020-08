сегодня



BRIAN MAY , NUNO BETTENCOURT, STEVE VAI, ZAKK WYLDE, YNGWIE MALMSTEEN и TOSIN ABASI исполнили классику QUEEN



Гитарист EXTREME Nuno Bettencourt вместе со своими коллегами по туру "Generation Axe" — Steve'ом Vai'ем, Zakk'ом Wylde'ом, Yngwie Malmsteen'ом и Tosin'ом Abasi — присоединился к Brian'у May'ю для исполнения на 6 гитарах нетленной классики QUEEN "Bohemian Rhapsody" в ходе онлайн-трансляции "At Home And Social With Nuno Bettencourt & Friends" — видео доступно ниже.













+0 -0



просмотров: 372