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Brian May

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Страна
United KingdomВеликобритания
Стиль
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7 авг 2020 : 		 BRIAN MAY, NUNO BETTENCOURT, STEVE VAI, ZAKK WYLDE, YNGWIE MALMSTEEN и TOSIN ABASI исполнили классику QUEEN

13 июл 2020 : 		 BRIAN MAY сказал, что сотрудничество с TONY IOMMI возможно

17 июн 2020 : 		 BRIAN MAY растроган похвалой

12 июн 2020 : 		 NUNO BETTENCOURT и STEVE VAI поздравили Brian'a May

27 май 2020 : 		 BRIAN MAY: «Я как будто побывал на своих похоронах — круто!»

26 май 2020 : 		 BRIAN MAY перенёс «небольшой сердечный приступ»

8 май 2020 : 		 BRIAN MAY порвал ягодичную мышцу

12 апр 2020 : 		 JEFF SCOTT SOTO, ALEX SKOLNICK, STU HAMM, BUMBLEFOOT, DEBBY HOLIDAY и другие приняли вызов BRIAN MAY

8 апр 2020 : 		 Гитарист QUEEN о госпитализации Бориса Джонсона

1 апр 2020 : 		 BRIAN MAY запустил челлендж

25 мар 2020 : 		 BRIAN MAY: «Это стоило сделать уже три недели назад»

25 мар 2020 : 		 BRIAN MAY опубликовал обучающее видео

19 мар 2020 : 		 BRIAN MAY о коронавирусе

18 дек 2019 : 		 BRIAN MAY о результатах выборов в Великобритании

17 дек 2019 : 		 BRIAN MAY и ROGER TAYLOR создали рождественское видео

4 дек 2019 : 		 BRIAN MAY восстанавливается после операции

12 сен 2019 : 		 Гитарист QUEEN: «Почему я люблю Джона Леннона...»

1 янв 2019 : 		 BRIAN MAY представил новое видео

20 дек 2018 : 		 BRIAN MAY выпустит первый за 20 лет сингл

15 июн 2017 : 		 Видео с текстом от BRIAN MAY + KERRY ELLIS

5 апр 2017 : 		 Новое видео BRIAN MAY + KERRY ELLIS
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|||| сегодня

BRIAN MAY, NUNO BETTENCOURT, STEVE VAI, ZAKK WYLDE, YNGWIE MALMSTEEN и TOSIN ABASI исполнили классику QUEEN



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Гитарист EXTREME Nuno Bettencourt вместе со своими коллегами по туру "Generation Axe" — Steve'ом Vai'ем, Zakk'ом Wylde'ом, Yngwie Malmsteen'ом и Tosin'ом Abasi — присоединился к Brian'у May'ю для исполнения на 6 гитарах нетленной классики QUEEN "Bohemian Rhapsody" в ходе онлайн-трансляции "At Home And Social With Nuno Bettencourt & Friends" — видео доступно ниже.

BRIAN MAY Joins NUNO BETTENCOURT, STEVE VAI, ZAKK WYLDE, YNGWIE MALMSTEEN And TOSIN ABASI For





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