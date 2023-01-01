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*Барабанщик IRON MAIDEN показал свой инструмент 24
*David Ellefson спел в DIETH 22
*Новая песня IMMORTAL 19
*Новое видео ACCEPT 18
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Sodom

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14 янв 2020 : 		 Барабанщик SODOM покидает группу

9 ноя 2019 : 		 Новая песня SODOM

21 окт 2019 : 		 Видео с текстом от SODOM
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Профессиональное видео с выступления SODOM



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Профессиональное видео с выступления SODOM, которое состоялось 27 мая в рамках Rock Hard Festival 2023, доступно для просмотра ниже:

"Silence Is Consent"
"Nuclear Winter"
"Sodom & Gomorrah"
"Outbreak Of Evil"
"Conflagration"
"Sodomy And Lust"
"Book Burning"
"Agent Orange"
"Don’t Walk Away" (Tank cover)
"Equinox"
"Caligula"
"Blasphemer"
"Incest"
"Bombenhagel"

SODOM Live At Rock Hard Festival 2023; Pro-Shot Video Of Full Set Streaming




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