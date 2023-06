сегодня



Профессиональное видео с выступления SODOM



Профессиональное видео с выступления SODOM, которое состоялось 27 мая в рамках Rock Hard Festival 2023, доступно для просмотра ниже:



"Silence Is Consent"

"Nuclear Winter"

"Sodom & Gomorrah"

"Outbreak Of Evil"

"Conflagration"

"Sodomy And Lust"

"Book Burning"

"Agent Orange"

"Don’t Walk Away" (Tank cover)

"Equinox"

"Caligula"

"Blasphemer"

"Incest"

"Bombenhagel"







