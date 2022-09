23 сен 2022



Видео с текстом от SODOM



SODOM опубликовали официальное видео с текстом на песню "After The Deluge". Этот трек взят из бонус-CD 40 Years At War-The Greatest Hell Of Sodom:



"Sepulchral Voice"

"After The Deluge"

"Electrocution"

"Baptism Of Fire"

"Better Off Dead"

"Body Parts"

"Jabba The Hut"

"Gathering Of Minds"

"That's What An Unknown Killer Diarized"

"Book Burning"

"Genocide"

"City Of God"

"Ashes To Ashes"

"In War And Pieces"

"S.O.D.O.M."

"Caligula"

"Euthanasia"

