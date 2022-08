сегодня



Видео с текстом от SODOM



1982, официальное видео с текстом от SODOM, доступно ниже. Этот трек взят из бонус-CD нового релиза '40 Years At War - The Greatest Hell Of Sodom':



1. Sepulchral Voice 3:55



2. After The Deluge 5:00



3. Electrocution 3:20



4. Baptism Of Fire 4:00



5. Better Off Dead 3:40



6. Body Parts 3:05



7. Jabba The Hut 2:30



8. Gathering Of Minds 4:10



9. That's What An Unknown Killer Diarized 4:30



10. Book Burning 2:35



11. Genocide 4:30



12. City Of God 4:30



13. Ashes To Ashes 4:20



14. In War And Pieces 4:10



15. S.O.D.O.M. 3:35



16. Caligula 4:15



17. Euthanasia 4:00



18. Equinox 3:18 (MC exclusive, box set only)



Tracklisting bonus CD - box set only:



1. 1982 3:23



2. Witching Metal 3:27



3. Victims Of Death 5:14



4. Let's Fight In The Darkness Of Hell 3:07 http://www.sodomized.info







