Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*PHILIP ANSELMO: «Винс и Дайм были бы не против!» 38
*Лидер BEHEMOTH: «Я люблю женщин» 24
*Вокалист MOONSPELL: «Я ни о чём не жалею» 19
*Гитарист METALLICA: «"Junior Dad" не хуже "Ride The Lightnin... 16
*Вокалистка ARCH ENEMY: «Да быть веганом в туре — как два пал... 14
*Фронтмен STRYPER: «Я не верю, что гранж убил глэм» 12
*Бывший басист MEGADETH: «Ты понимаешь, кто твои друзья, а кт... 12
*Лидер ANTHRAX обещает агрессивное звучание 11
*DAVID ELLEFSON — о туре с бывшими участниками MEGADETH: «Это... 11
*Новое видео AMON AMARTH 10
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*PHILIP ANSELMO: «Винс и Дайм были бы не против!» 38
*Лидер BEHEMOTH: «Я люблю женщин» 24
*Вокалист MOONSPELL: «Я ни о чём не жалею» 19
*Гитарист METALLICA: «"Junior Dad" не хуже "Ride The Lightnin... 16
*Вокалистка ARCH ENEMY: «Да быть веганом в туре — как два пал... 14
[= ||| все новости группы



*

Sodom

*



12 авг 2022 : 		 Видео с текстом от SODOM

9 авг 2022 : 		 SODOM отметят юбилей специальным диском

3 авг 2022 : 		 Бывший гитарист SODOM — об альбоме "Tapping The Vein"

19 июн 2022 : 		 Видео полного выступления SODOM

7 июн 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления SODOM

30 сен 2021 : 		 Переиздание SODOM выйдет зимой

20 авг 2021 : 		 Видео с текстом от SODOM

25 май 2021 : 		 Обложка и трек-лист нового ЕР SODOM

5 май 2021 : 		 Новый ЕР SODOM выйдет летом

20 ноя 2020 : 		 Новое видео SODOM

30 окт 2020 : 		 Видео с текстом от SODOM

26 сен 2020 : 		 Видео с текстом от SODOM

18 сен 2020 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома SODOM

25 авг 2020 : 		 SODOM завершили сведение

15 июн 2020 : 		 SODOM начали запись

23 янв 2020 : 		 SODOM нашли барабанщика

14 янв 2020 : 		 Барабанщик SODOM покидает группу

9 ноя 2019 : 		 Новая песня SODOM

21 окт 2019 : 		 Видео с текстом от SODOM

18 сен 2019 : 		 Новый ЕР SODOM выйдет осенью

20 дек 2018 : 		 Вокалист SODOM: «Мне очень не нравится нынешняя ситуация в мире»

12 ноя 2018 : 		 Новый альбом SODOM выйдет в конце 2019 года

2 ноя 2018 : 		 Концертное видео SODOM

11 сен 2018 : 		 Новый ЕР SODOM выйдет осенью

11 сен 2018 : 		 Профессиональное видео с выступления SODOM

21 май 2018 : 		 Новый состав SODOM выступил в первый раз
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Видео с текстом от SODOM



zoom
1982, официальное видео с текстом от SODOM, доступно ниже. Этот трек взят из бонус-CD нового релиза '40 Years At War - The Greatest Hell Of Sodom':

1. Sepulchral Voice 3:55

2. After The Deluge 5:00

3. Electrocution 3:20

4. Baptism Of Fire 4:00

5. Better Off Dead 3:40

6. Body Parts 3:05

7. Jabba The Hut 2:30

8. Gathering Of Minds 4:10

9. That's What An Unknown Killer Diarized 4:30

10. Book Burning 2:35

11. Genocide 4:30

12. City Of God 4:30

13. Ashes To Ashes 4:20

14. In War And Pieces 4:10

15. S.O.D.O.M. 3:35

16. Caligula 4:15

17. Euthanasia 4:00

18. Equinox 3:18 (MC exclusive, box set only)

Tracklisting bonus CD - box set only:

1. 1982 3:23

2. Witching Metal 3:27

3. Victims Of Death 5:14

4. Let's Fight In The Darkness Of Hell 3:07




Like!+4Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 1 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

12 авг 2022
C
Corpsegrinder04
Эта песня лучше всего того,что было на последних двух альбомах. Зашла.

просмотров: 496

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2022 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом