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Sodom

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15 июн 2020 : 		 SODOM начали запись

23 янв 2020 : 		 SODOM нашли барабанщика

14 янв 2020 : 		 Барабанщик SODOM покидает группу

9 ноя 2019 : 		 Новая песня SODOM

21 окт 2019 : 		 Видео с текстом от SODOM

18 сен 2019 : 		 Новый ЕР SODOM выйдет осенью

20 дек 2018 : 		 Вокалист SODOM: «Мне очень не нравится нынешняя ситуация в мире»

12 ноя 2018 : 		 Новый альбом SODOM выйдет в конце 2019 года

2 ноя 2018 : 		 Концертное видео SODOM

11 сен 2018 : 		 Новый ЕР SODOM выйдет осенью

11 сен 2018 : 		 Профессиональное видео с выступления SODOM

21 май 2018 : 		 Новый состав SODOM выступил в первый раз

22 янв 2018 : 		 SODOM — квартет!

7 янв 2018 : 		 SODOM расстались с гитаристом и ударником

1 янв 2018 : 		 SODOM отыграли юбилейный концерт

7 дек 2017 : 		 Бывшие гитаристы SODOM вновь выйдут на сцену

14 фев 2017 : 		 Видео с выступления SODOM

6 янв 2017 : 		 Переиздание SODOM выйдет зимой

5 окт 2016 : 		 Винил SODOM выйдет осенью

12 авг 2016 : 		 Видео с текстом от SODOM

9 июн 2016 : 		 Новый альбом SODOM выйдет в августе

16 май 2016 : 		 Видео полного выступления SODOM

17 фев 2016 : 		 Юбилейный винил от SODOM

15 дек 2015 : 		 Бывший гитарист KREATOR и SODOM выпустил сольный альбом

13 июл 2015 : 		 У SODOM есть «7—8 новых песен»

22 июн 2015 : 		 Профессиональное видео полного выступления SODOM
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|||| сегодня

SODOM начали запись



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SODOM отправились в студию Woodhouse вместе с продюсером Siggi Bemm для записи нового альбома "Genesis XIX", выход которого намечен на этот год на SPV/Steamhammer.

SODOM Begins Recording 'Genesis XIX' Album





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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Exceptional


15 июн 2020, 05:58		Наконец-то. Откровений не жду (да и кто ждет?), но приятно.


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Эрик Клэптон | Ледовый Дворец Рейтинг@Mail.ru

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