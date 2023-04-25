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*Барабанщик METALLICA демонстрирует свою технику 31
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*Гитарист MORBID ANGEL: «Не нравится моя музыка? Катись к ...... 14
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Sodom

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18 сен 2019 : 		 Новый ЕР SODOM выйдет осенью
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Профессиональное видео с полного выступления SODOM



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Профессиональное видео с полного выступления SODOM, которое состоялось в рамках фестиваля Keep It True 2023, доступно для просмотра ниже.




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25 апр 2023
o
overgrin
Ну и хуетаааааааа :-)

просмотров: 328

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