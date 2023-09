сегодня



Новое видео SODOM



"1982 (Remix)", новое видео группы SODOM, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из ЕР 1982, выходящего 10 ноября на SPV/Steamhammer:



01. 1982 (Remix)

02. Witching Metal

03. Victims Of Death

04. Let's Fight In The Darkness Of Hell

05. Equinox







просмотров: 169