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*THY ART IS MURDER выгнали вокалиста за трансфобные комментар... 64
*BRUCE DICKINSON выпустит альбом в начале 2024 40
*Вокалистка STITCHED UP HEART: «Я надеюсь, что Мэ и Жо в мета... 32
*Один из основателей ЗСРНР был исключён из совета директоров ... 21
*Барабанщик METALLICA: «Творчество — это важная часть нашей с... 19
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Sodom

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29 сен 2023 : 		 Новое видео SODOM

26 авг 2023 : 		 Новый ЕР SODOM осенью

2 авг 2023 : 		 Будут ли еще концерты Big4-G? Отвечает лидер SODOM

3 июн 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления SODOM

25 апр 2023 : 		 Профессиональное видео с полного выступления SODOM

20 дек 2022 : 		 Концертное видео SODOM 1993 года

6 дек 2022 : 		 Фронтмен SODOM: «Мы никогда не меняли свою музыку»

10 ноя 2022 : 		 SODOM обещают тяжёлый альбом

2 ноя 2022 : 		 Фронтмен SODOM — о возможном туре «немецкой четвёрки»

23 сен 2022 : 		 Видео с текстом от SODOM

12 авг 2022 : 		 Видео с текстом от SODOM

9 авг 2022 : 		 SODOM отметят юбилей специальным диском

3 авг 2022 : 		 Бывший гитарист SODOM — об альбоме "Tapping The Vein"

19 июн 2022 : 		 Видео полного выступления SODOM

7 июн 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления SODOM

30 сен 2021 : 		 Переиздание SODOM выйдет зимой

20 авг 2021 : 		 Видео с текстом от SODOM

25 май 2021 : 		 Обложка и трек-лист нового ЕР SODOM

5 май 2021 : 		 Новый ЕР SODOM выйдет летом

20 ноя 2020 : 		 Новое видео SODOM

30 окт 2020 : 		 Видео с текстом от SODOM

26 сен 2020 : 		 Видео с текстом от SODOM

18 сен 2020 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома SODOM

25 авг 2020 : 		 SODOM завершили сведение

15 июн 2020 : 		 SODOM начали запись

23 янв 2020 : 		 SODOM нашли барабанщика
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Новое видео SODOM



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"1982 (Remix)", новое видео группы SODOM, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из ЕР 1982, выходящего 10 ноября на SPV/Steamhammer:

01. 1982 (Remix)
02. Witching Metal
03. Victims Of Death
04. Let's Fight In The Darkness Of Hell
05. Equinox




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