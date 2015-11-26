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Sodom

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|||| 30 окт 2020

Видео с текстом от SODOM



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"Indoctrination", новое видео с текстом группы SODOM, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Genesis XIX", выходящего 27 ноября на Entertainment One (eOne) в Северной Америке и Steamhammer/SPV в Европе.

Трек-лист:

01. Blind Superstition (1:02)

02. Sodom & Gomorrah (4:06)

03. Euthanasia (3:54)

04. Genesis XIX (7:09)

05. Nicht Mehr Mein Land (4:29)

06. Glock N' Roll (5:02)

07. The Harponeer (7:10)

08. Dehumanized (3:53)

09. Occult Perpetrator (4:53)

10. Waldo & Pigpen (6:26)

11. Indoctrination (3:10)

12. Friendly Fire (3:36)

SODOM Release



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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Corpsegrinder04


30 окт 2020, 23:57		Весёлая такая панкушка.


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