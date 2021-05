25 май 2021



Обложка и трек-лист нового ЕР SODOM



SODOM выпустят новый ЕР, получивший название "Bombenhagel", двадцатого августа на Steamhammer/SPV в следующих вариантах:



- CD DigiPak

- 12" LP, 140 g, red vinyl, printed inner sleeve

- Download / Streaming

- 12" LP exclusive coloured editions only at the Napalm shop

- Exclusive CD/LP Bundle with a T-shirt only at the Steamhammer shop



Трек-лист:



"Bombenhagel"

"Coup De Grace"

"Pestiferous Posse"







