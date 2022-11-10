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Sodom

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SODOM обещают тяжёлый альбом



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Вокалист SODOM Thomas "Angelripper" Such подтвердил, что группа начала работу над новым материалом:

«Мы всё ещё работаем над материалом для нового альбома. На данный момент у нас есть три песни. Я могу сказать, что это будет самый тяжёлый альбом SODOM за всю историю.

Я не знаю, когда он будет выпущен, в следующем году или в 2024-м, потому что я хочу работать над ним без какого-либо давления. Это очень важно. Когда песни будут закончены, всё будет готово, мы сможем поговорить со звукозаписывающей компанией, чтобы получить опцион на выпуск. Это тоже бизнес.

Но да, мы постоянно работаем. Во времена короны у нас было больше времени для сочинения песен и записи альбома. Это было единственным положительным моментом в те времена. "Genesis XIX" был замечательным альбомом, потому что мы потратили на его запись больше времени».




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10 ноя 2022
Exceptional
Году в 10-ом он говорил "Хотим выпускать по альбому с промежутками в 1-2 года", сейчас уже совсем другие вещи. Не спорю, лучше реже, но качественнее. Просто зачем тогда было это говорить? А новый альбом, да, ждём.

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