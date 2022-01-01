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Фронтмен SODOM — о возможном туре «немецкой четвёрки»



В новом интервью A&P-Reacts басист/вокалист Thomas "Angelripper" Such из немецкой группы SODOM рассказал о давно обсуждаемой возможности проведения тура «немецкой большой четвёрки трэша» с участием KREATOR, DESTRUCTION, SODOM и TANKARD:



«Я думаю, если говорить о "большой четвёрке" [немецкого трэш-металла], то SODOM всегда номер два в этом рейтинге, или как там его назвать. Я считаю, что KREATOR — это совершенно другое, KREATOR находятся на другой планете. Мы иногда разговариваем с Mille [Petrozza, фронтменом KREATOR], я постоянно разговариваю со Schmier'ом из DESTRUCTION, мы говорим о гастролях или о том, чтобы дать пару концертов. Я думаю, что KREATOR, DESTRUCTION и TANKARD пошли своим путём. И было бы очень сложно бронировать концерты или гастроли с этой "большой четвёркой" из-за разных звукозаписывающих компаний, разных издателей, агентств по бронированию и так далее.



Да, я думаю, что в последние годы KREATOR стали более коммерческими. У них стало больше живых выступлений. Этого мы не хотим. Мы просто хотим, чтобы группа оставалась на ногах. Я считаю, что важна группа, а не экраны, которые есть на сцене, или пиротехника, или ещё что-то. Мы также играем в небольших клубах. Мне нравится играть в небольших клубах. Мне нравится быть ближе к фанатам, больше общаться с ними. Но две недели назад мы играли в Мексике, это была "большая четвёрка" [немецкого трэш-металла] — Mexico Metal Fest. Если есть промоутер, который хочет пригласить все четыре группы, мы поедем, это не проблема. Но гастроли, похоже, становится очень сложно планировать».



На вопрос о том, сохраняет ли он надежду, что тур «немецкой большой четвёрки» когда-нибудь состоится, даже если это будет ограниченное количество концертов, Thomas ответил:



«Может, будет пару концертов по всему миру. KREATOR гастролируют, мы гастролируем, DESTRUCTION гастролируют. Может быть, мы найдём выходные и сможем устроить более масштабное шоу в Германии или Америке, неважно. Я думаю, неплохо будет выступить для четырёх или пяти тысяч человек... Может быть, больше. Может быть, если вы поедете в Америку, особенно туда, где люди постоянно ждут SODOM, мы распродадим билеты, определённо. И если найдётся промоутер, который захочет пригласить все четыре группы, мы поедем. Но мы также говорили с Mille, и я думаю, что Mille не очень заинтересован в этом. Шмиер — мой очень хороший друг, как и Gerre [Andreas Geremia] из TANKARD. Мы постоянно говорим об этом. Кто-то должен взять инициативу в свои руки, кто-то должен попытаться что-то организовать. А мы поедем... Промоутер должен сказать: "Я хочу организовать концерты групп "большой четвёрки". Я хочу, чтобы это были KREATOR, DESTRUCTION, SODOM и TANKARD", ну и так далее. И мы поедем».











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