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Видео с текстом от SODOM



SODOM опубликовали официальное видео с текстом на песню "Bombenhagel", которая вошла в выпущенный ЕР "Bombenhagel":



01. Bombenhagel (6:06)



02. Coup De Grace (3:06)



03. Pestiferous Posse (5:05)







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