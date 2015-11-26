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Sodom

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Видео с текстом от SODOM



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"Sodom & Gomorrah", новое видео с текстом группы SODOM, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Genesis XIX", выходящего 27 ноября на Entertainment One (eOne) в Северной Америке и Steamhammer/SPV в Европе.

Трек-лист:

01. Blind Superstition (1:02)

02. Sodom & Gomorrah (4:06)

03. Euthanasia (3:54)

04. Genesis XIX (7:09)

05. Nicht Mehr Mein Land (4:29)

06. Glock N' Roll (5:02)

07. The Harponeer (7:10)

08. Dehumanized (3:53)

09. Occult Perpetrator (4:53)

10. Waldo & Pigpen (6:26)

11. Indoctrination (3:10)

12. Friendly Fire (3:36)

SODOM Unveils Lyric Video For New Song








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КомментарииСкрыть/показать 8 )

Exceptional


26 сен 2020, 13:17		Как-то пресно

Nepalcev


26 сен 2020, 15:45		На мой ух, переолдскулили микс.

Blazy


26 сен 2020, 16:19		Панкуха

ElectricRetard


26 сен 2020, 17:15		Средненько. Злобы Содомовской не хватает.

YNWA


26 сен 2020, 20:41		Нормальных музыкантов повыгонял, чтобы делать вот эту примитивную срань? Типа олдскул? Нахер он не нужен, этот олдскул. Ладно, послушаем весь альбом потом и будем по делу говорить...

grgr


26 сен 2020, 21:19		Как обычно, коменты один тупее другого. Вам чё, Содом должен прогрессив какой или мать его техникал дэт ебашить? Сами же и плевались бы. К Содому и идут за олдскулом. Знатоки, ёпт.

Aiming High


26 сен 2020, 21:23		Какой-то наполнитель.Хотел я в свое время возвращения Годзика,но не такого.Буду надеяться,что мои худшие опасения не подтвердятся...
И,да - по сути самый лучший состав просрал - Шатковски и Бернеманна.

Exceptional


26 сен 2020, 21:50		grgr, лично я люблю Sodom за хиты, вроде Agent Orange, An Eye for an Eye, M-16 и даже City Of God или In War And Pieces. Как, думаю, и большинство. Честно говоря, склонен согласиться с YNWA: выгонять Barnemann'а ради олдскула? Да даже дальше пойдем: расширять группу до двух гитаристов, включая Blackfire, ради олдскула? Серьезно?
И вообще, дети, поднимите руку, кто вообще когда-либо считал Sodom олдскулом? Ветераны thrash? Да. Стояли ли они на месте хотя бы в одной точке своей карьеры? Ну, пожалуй, дважды: на "Masquerade in Blood" и "Decision Day". Остальные альбомы были так или иначе разными.
При чем тут вообще "прогрессив какой или мать его техникал дэт" - вообще не понятно, просто с потолка.

>>>послушаем весь альбом потом и будем по делу говорить

Самая здравая мысль. У Warbringer тоже не совсем удачно была песня подобрана для промо, а альбом в итоге оказался интересным.
И, опять же, "Sodom & Gomorrah" пока никто говном не обзывал. Пресно, средне, но точно не говно. Хотя, это просто не уровень Sodom.


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