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Sodom

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12 авг 2016 : 		 Видео с текстом от SODOM

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|||| 18 сен 2020

Обложка и трек-лист нового альбома SODOM



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SODOM представили обложку и трек-лист нового альбома "Genesis XIX", выход которого намечен на двадцать седьмое ноября на SPV/Steamhammer. За мастеринг отвечал Patrick W. Engel, а оформление создал Joe Petagno. Альбом будет доступен в диджипаке, на двойном виниле, эксклюзивной версии с маской (только магазин лейбла) и в цифровом варианте.

Трек-лист:

01. Blind Superstition (1:02)

02. Sodom & Gomorrah (4:06)

03. Euthanasia (3:54)

04. Genesis XIX (7:09)

05. Nicht Mehr Mein Land (4:29)

06. Glock N' Roll (5:02)

07. The Harponeer (7:10)

08. Dehumanized (3:53)

09. Occult Perpetrator (4:53)

10. Waldo & Pigpen (6:26)

11. Indoctrination (3:10)

12. Friendly Fire (3:36)

SODOM To Release 'Genesis XIX' Album In November; Cover Artwork And Track Listing Unveiled




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КомментарииСкрыть/показать 2 )

Exceptional


18 сен 2020, 22:12		Неожиданно очень красивая обложка!

nephilim2525


18 сен 2020, 22:55
Exceptional Почему неожиданно? Decision Day хуже разве была? Но да, несомненно очень красивая, буду бокс брать.


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