Обложка и трек-лист нового альбома SODOM

SODOM представили обложку и трек-лист нового альбома "Genesis XIX", выход которого намечен на двадцать седьмое ноября на SPV/Steamhammer. За мастеринг отвечал Patrick W. Engel, а оформление создал Joe Petagno. Альбом будет доступен в диджипаке, на двойном виниле, эксклюзивной версии с маской (только магазин лейбла) и в цифровом варианте.
Exceptional
nephilim2525
Exceptional Почему неожиданно? Decision Day хуже разве была? Но да, несомненно очень красивая, буду бокс брать.
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