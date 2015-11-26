18 сен 2020



Обложка и трек-лист нового альбома SODOM



SODOM представили обложку и трек-лист нового альбома "Genesis XIX", выход которого намечен на двадцать седьмое ноября на SPV/Steamhammer. За мастеринг отвечал Patrick W. Engel, а оформление создал Joe Petagno. Альбом будет доступен в диджипаке, на двойном виниле, эксклюзивной версии с маской (только магазин лейбла) и в цифровом варианте.



Трек-лист:



01. Blind Superstition (1:02)



02. Sodom & Gomorrah (4:06)



03. Euthanasia (3:54)



04. Genesis XIX (7:09)



05. Nicht Mehr Mein Land (4:29)



06. Glock N' Roll (5:02)



07. The Harponeer (7:10)



08. Dehumanized (3:53)



09. Occult Perpetrator (4:53)



10. Waldo & Pigpen (6:26)



11. Indoctrination (3:10)



12. Friendly Fire (3:36)











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