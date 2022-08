сегодня



SODOM отметят юбилей специальным диском



SODOM решили отметить 40-летие творческой деятельности выпуском альбома "40 Years At War - The Greatest Hell Of Sodom", в который войдет по одной перезаписанной теме с каждого номерного диска. Релиз материала намечен на 28 октября на Steamhammer/SPV:



01. Sepulchral Voice

02. After The Deluge

03. Electrocution

04. Baptism Of Fire

05. Better Off Dead

06. Body Parts

07. Jabba The Hut

08. Gathering Of Minds

09. That's What An Unknown Killer Diarized

10. Book Burning

11. Genocide

12. City Of God

13. Ashes To Ashes

14. In War And Pieces

15. S.O.D.O.M.

16. Caligula

17. Euthanasia







