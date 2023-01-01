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Будут ли еще концерты Big4-G? Отвечает лидер SODOM



Thomas "Angelripper" Such из SODOM в рамках свежего интервью ответил на вопрос, будут ли еще концерты немецкой Big-4:



«Мы уже много лет обсуждаем, как сделать что-то с "Большой четвёркой", и мы играли... В прошлом году был Mexico Metal Fest, на котором выступали все четыре группы, и это было здорово; люди отлично провели время. И я могу сказать, что мы не в состоянии совершать турне по всему миру, потому что у KREATOR есть свои проекты, гастроли, записи, всё такое. Но если в мире найдётся промоутер, который скажет: "Я хочу пригласить SODOM, я хочу пригласить KREATOR, DESTRUCTION и TANKARD", то, возможно, мы поедем. То есть получится "большая четвёрка". Поэтому я всегда хочу сделать нечто особенное... Я думаю, что KREATOR — более масштабная группа, чем SODOM... Но сделать что-то особенное для фанатов и всех четырёх групп, которые будут выступать вместе, это здорово — может быть, каждая группа будет играть по часу. Мы получим четыре часа лучшей трэш-металл-музыки. Это было бы нечто по-настоящему особенное с точки зрения фэнов. Но всё это очень легко сделать. Если вы промоутер и хотите, чтобы все четыре группы вышли на сцену, мы это сделаем».



Such подчеркнул, что между ним и KREATOR нет никаких личных разногласий:



«Мы по-прежнему друзья. Мы говорим обо всём. Но в данный момент они гастролируют, DESTRUCTION гастролирует. Сейчас всё очень сложно. Дела вести очень трудно, потому что все группы очень заняты гастролями, сочинением песен и репетициями. Как же быстро пролетает год. Но мы работаем над этой проблемой. Определённо».



По словам Angelripper'a, ощущение конкуренции было сильнее, когда все четыре группы только начинали свою карьеру в 1980-х годах:



«Когда мы были молодыми ребятами, молодой группой, мы думали: "У KREATOR гитарист лучше". Или думали] "SODOM первыми заключили контракт на запись" — это было нечто. Но сейчас мы становимся старше, мы становимся мудрее. Меня не волнует, что делают другие группы. Меня это не интересует. Я просто хочу заниматься своей собственной командой».







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