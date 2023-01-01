Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Умерла Шинейд О'Коннор 40
*Вокалистка ARCH ENEMY: «Я активистка, а уже затем музыкант» 37
*Немецкой BIG 4 быть! 34
*DAVE MUSTAINE считает свой период в METALLICA замечательным 33
*Новое видео U.D.O. 29
*BRIAN MAY: «Нам необходимо серьезно изменить философию отнош... 21
*JANNE WIRMAN: «Алекси сказал мне, что будет пить до смерти» 19
*Был ли сексуальный образ вокалистки поводом для привлечения ... 16
*Лидер MEGADETH о секрете успеха в трэше 15
*CHAD GRAY: «James научил меня сосать и это очень мне помогло... 14
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Умерла Шинейд О'Коннор 40
*Вокалистка ARCH ENEMY: «Я активистка, а уже затем музыкант» 37
*Немецкой BIG 4 быть! 34
*DAVE MUSTAINE считает свой период в METALLICA замечательным 33
*Новое видео U.D.O. 29
[= ||| все новости группы



*

Sodom

*



2 авг 2023 : 		 Будут ли еще концерты Big4-G? Отвечает лидер SODOM

3 июн 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления SODOM

25 апр 2023 : 		 Профессиональное видео с полного выступления SODOM

20 дек 2022 : 		 Концертное видео SODOM 1993 года

6 дек 2022 : 		 Фронтмен SODOM: «Мы никогда не меняли свою музыку»

10 ноя 2022 : 		 SODOM обещают тяжёлый альбом

2 ноя 2022 : 		 Фронтмен SODOM — о возможном туре «немецкой четвёрки»

23 сен 2022 : 		 Видео с текстом от SODOM

12 авг 2022 : 		 Видео с текстом от SODOM

9 авг 2022 : 		 SODOM отметят юбилей специальным диском

3 авг 2022 : 		 Бывший гитарист SODOM — об альбоме "Tapping The Vein"

19 июн 2022 : 		 Видео полного выступления SODOM

7 июн 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления SODOM

30 сен 2021 : 		 Переиздание SODOM выйдет зимой

20 авг 2021 : 		 Видео с текстом от SODOM

25 май 2021 : 		 Обложка и трек-лист нового ЕР SODOM

5 май 2021 : 		 Новый ЕР SODOM выйдет летом

20 ноя 2020 : 		 Новое видео SODOM

30 окт 2020 : 		 Видео с текстом от SODOM

26 сен 2020 : 		 Видео с текстом от SODOM

18 сен 2020 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома SODOM

25 авг 2020 : 		 SODOM завершили сведение

15 июн 2020 : 		 SODOM начали запись

23 янв 2020 : 		 SODOM нашли барабанщика

14 янв 2020 : 		 Барабанщик SODOM покидает группу

9 ноя 2019 : 		 Новая песня SODOM
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Будут ли еще концерты Big4-G? Отвечает лидер SODOM



zoom
Thomas "Angelripper" Such из SODOM в рамках свежего интервью ответил на вопрос, будут ли еще концерты немецкой Big-4:

«Мы уже много лет обсуждаем, как сделать что-то с "Большой четвёркой", и мы играли... В прошлом году был Mexico Metal Fest, на котором выступали все четыре группы, и это было здорово; люди отлично провели время. И я могу сказать, что мы не в состоянии совершать турне по всему миру, потому что у KREATOR есть свои проекты, гастроли, записи, всё такое. Но если в мире найдётся промоутер, который скажет: "Я хочу пригласить SODOM, я хочу пригласить KREATOR, DESTRUCTION и TANKARD", то, возможно, мы поедем. То есть получится "большая четвёрка". Поэтому я всегда хочу сделать нечто особенное... Я думаю, что KREATOR — более масштабная группа, чем SODOM... Но сделать что-то особенное для фанатов и всех четырёх групп, которые будут выступать вместе, это здорово — может быть, каждая группа будет играть по часу. Мы получим четыре часа лучшей трэш-металл-музыки. Это было бы нечто по-настоящему особенное с точки зрения фэнов. Но всё это очень легко сделать. Если вы промоутер и хотите, чтобы все четыре группы вышли на сцену, мы это сделаем».

Such подчеркнул, что между ним и KREATOR нет никаких личных разногласий:

«Мы по-прежнему друзья. Мы говорим обо всём. Но в данный момент они гастролируют, DESTRUCTION гастролирует. Сейчас всё очень сложно. Дела вести очень трудно, потому что все группы очень заняты гастролями, сочинением песен и репетициями. Как же быстро пролетает год. Но мы работаем над этой проблемой. Определённо».

По словам Angelripper'a, ощущение конкуренции было сильнее, когда все четыре группы только начинали свою карьеру в 1980-х годах:

«Когда мы были молодыми ребятами, молодой группой, мы думали: "У KREATOR гитарист лучше". Или думали] "SODOM первыми заключили контракт на запись" — это было нечто. Но сейчас мы становимся старше, мы становимся мудрее. Меня не волнует, что делают другие группы. Меня это не интересует. Я просто хочу заниматься своей собственной командой».




Like!+1Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 349

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2023 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом