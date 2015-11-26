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Sodom

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Вокалист SODOM: «Мне очень не нравится нынешняя ситуация в мире»



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Вокалист SODOM Tom "Angelripper" Such недавно общался с Metal Underground — небольшие выдержки доступны ниже.

Об исполнении песен из ЕР "Partisan":

«Это хороший вопрос — будем ли мы играть новые песни. Играть обе, когда у тебя всего час — мы хотим продвигать новые песни, мы хотим показать людям, что мы будем делать дальше, сохранить направление нового альбома, ну и всё такое, так что всегда огромная задача выбрать песни для сет-листа на час. Ведь материала настолько много (речь идёт о совместном турне с EXODUS, DEATH ANGEL и SUICIDAL ANGELS). Мы хотим менять наш сет время от времени. Мы играли несколько недель назад в России. Но там мы играли два часа и могли включить в сет всё, что хотели. Этот тур проходит с отличными командами, поэтому у нас всего лишь час. А час — это одиннадцать, ну может двенадцать песен, и всё».

О теме песен из ЕР:

«Ну, речь идёт о партизанах в Германии, когда они воевали против режима, против правительства за свои права, против военных. Весь мир выходит из-под контроля — вот о чём я веду речь. Иногда я просыпаюсь посреди ночи и что-то записываю. Я ненавижу нынешнюю ситуацию в мире. Мне страшно. Я боюсь не за себя — я боюсь за детей и следующее поколение. Ничего серьёзного. Нет никакого посыла, но когда ты вокалист в группе, это даёт тебе шанс прокричать то, что ты думаешь и что тебя волнует».

О статусе нового альбома:

«Мы начали сочинять новый материал, но никакой конкретной даты нет. Я говорил с лейблом на этот счёт, и я не хочу работать под давлением. Мы просто начали процесс сочинения, и если будут аранжировки, то мы сможем поговорить о чём-то конкретном до того, как начнём сведение и мастеринг. Так что пока предварительно — конец следующего или начало 2020-го. Я не могу работать в строгих временных рамках. Если мне скажут: "Если ты хочешь выпустить всё в следующем году, то мастер нам нужен в августе/сентябре". Не знаю... Всё обсуждаемо. Лейбл сказал мне: "Хорошо, у тебя есть время. Начни писать, начни сочинять, а потом уже посмотрим и поговорим"».



SODOM Frontman:






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