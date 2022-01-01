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*Клип EUROPE набрал миллиард 25
*Гитарист METALLICA дал петуха 22
*Старый член вернулся в MEGADETH 19
*ROBERT FRIPP & TOYAH исполняют хитHOLE 17
*ROBERT FRIPP & TOYAH исполняют хит INXS 14
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Sodom

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7 июн 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления SODOM

30 сен 2021 : 		 Переиздание SODOM выйдет зимой

20 авг 2021 : 		 Видео с текстом от SODOM

25 май 2021 : 		 Обложка и трек-лист нового ЕР SODOM

5 май 2021 : 		 Новый ЕР SODOM выйдет летом

20 ноя 2020 : 		 Новое видео SODOM

30 окт 2020 : 		 Видео с текстом от SODOM

26 сен 2020 : 		 Видео с текстом от SODOM

18 сен 2020 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома SODOM

25 авг 2020 : 		 SODOM завершили сведение

15 июн 2020 : 		 SODOM начали запись

23 янв 2020 : 		 SODOM нашли барабанщика

14 янв 2020 : 		 Барабанщик SODOM покидает группу

9 ноя 2019 : 		 Новая песня SODOM

21 окт 2019 : 		 Видео с текстом от SODOM

18 сен 2019 : 		 Новый ЕР SODOM выйдет осенью

20 дек 2018 : 		 Вокалист SODOM: «Мне очень не нравится нынешняя ситуация в мире»

12 ноя 2018 : 		 Новый альбом SODOM выйдет в конце 2019 года

2 ноя 2018 : 		 Концертное видео SODOM

11 сен 2018 : 		 Новый ЕР SODOM выйдет осенью

11 сен 2018 : 		 Профессиональное видео с выступления SODOM

21 май 2018 : 		 Новый состав SODOM выступил в первый раз

22 янв 2018 : 		 SODOM — квартет!

7 янв 2018 : 		 SODOM расстались с гитаристом и ударником

1 янв 2018 : 		 SODOM отыграли юбилейный концерт

7 дек 2017 : 		 Бывшие гитаристы SODOM вновь выйдут на сцену
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Профессиональное видео с выступления SODOM



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Профессиональное видео полного выступления SODOM, которое состоялось в рамках фестиваля Rock Hard, доступно для просмотра ниже.




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