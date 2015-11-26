Фраза, имя группы
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все новости группы
Sodom
Германия
Thrash Metal
http://www.sodomized.info
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http://www.myspace.com/sodom
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5 май 2021
:
Новый ЕР SODOM выйдет летом
20 ноя 2020
:
Новое видео SODOM
30 окт 2020
:
Видео с текстом от SODOM
26 сен 2020
:
Видео с текстом от SODOM
18 сен 2020
:
Обложка и трек-лист нового альбома SODOM
25 авг 2020
:
SODOM завершили сведение
15 июн 2020
:
SODOM начали запись
23 янв 2020
:
SODOM нашли барабанщика
14 янв 2020
:
Барабанщик SODOM покидает группу
9 ноя 2019
:
Новая песня SODOM
21 окт 2019
:
Видео с текстом от SODOM
18 сен 2019
:
Новый ЕР SODOM выйдет осенью
20 дек 2018
:
Вокалист SODOM: «Мне очень не нравится нынешняя ситуация в мире»
12 ноя 2018
:
Новый альбом SODOM выйдет в конце 2019 года
2 ноя 2018
:
Концертное видео SODOM
11 сен 2018
:
Новый ЕР SODOM выйдет осенью
11 сен 2018
:
Профессиональное видео с выступления SODOM
21 май 2018
:
Новый состав SODOM выступил в первый раз
22 янв 2018
:
SODOM — квартет!
7 янв 2018
:
SODOM расстались с гитаристом и ударником
1 янв 2018
:
SODOM отыграли юбилейный концерт
7 дек 2017
:
Бывшие гитаристы SODOM вновь выйдут на сцену
14 фев 2017
:
Видео с выступления SODOM
6 янв 2017
:
Переиздание SODOM выйдет зимой
5 окт 2016
:
Винил SODOM выйдет осенью
12 авг 2016
:
Видео с текстом от SODOM
9 июн 2016
:
Новый альбом SODOM выйдет в августе
16 май 2016
:
Видео полного выступления SODOM
17 фев 2016
:
Юбилейный винил от SODOM
15 дек 2015
:
Бывший гитарист KREATOR и SODOM выпустил сольный альбом
13 июл 2015
:
У SODOM есть «7—8 новых песен»
22 июн 2015
:
Профессиональное видео полного выступления SODOM
28 ноя 2014
:
Найди ошибку на новом релизе SODOM
3 ноя 2014
:
Специальное предложение на концерт SODOM в Новосибирске
3 ноя 2014
:
Концерт SODOM в Красноярске отменили
22 окт 2014
:
Новый миньон SODOM выйдет в ноябре
19 июн 2014
:
Видео с выступления SODOM
18 апр 2013
:
Новое видео SODOM
11 апр 2013
:
Новая песня SODOM
28 мар 2013
:
Трейлер нового альбома SODOM
26 фев 2013
:
Обложка и трек-лист нового альбома SODOM
8 фев 2013
:
Детали нового альбома SODOM
22 янв 2013
:
Название нового альбом SODOM
18 дек 2012
:
SODOM приступили к сведению альбома
17 дек 2012
:
Новый альбом SODOM выйдет в апреле
10 дек 2012
:
Видео с выступления SODOM
28 ноя 2012
:
Видео с выступления SODOM
30 окт 2012
:
SODOM начали запись альбома
27 апр 2012
:
Детали юбилейного бокс-сета SODOM
1 фев 2012
:
SODOM начнут запись в мае
22 июн 2011
:
Видео полного концерта SODOM
1 апр 2011
:
Гитарист SODOM попал в больницу
30 янв 2011
:
Умер бывший гитарист SODOM
11 янв 2011
:
Фронтмэн SODOM сказал, что десять лет работы на угольной шахте были “Хорошими временами”.
2 янв 2011
:
Tom Angelripper работает над новым альбомом ONKEL TOM
9 дек 2010
:
Новый барабанщик SODOM
30 ноя 2010
:
SODOM расстались с барабанщиком
3 ноя 2010
:
Детали винилового издания SODOM
2 ноя 2010
:
Новое издание METAL HAMMER с эксклюзивным CD SODOM
23 окт 2010
:
Детали дигипак-издания SODOM
17 окт 2010
:
Новая песня SODOM
28 сен 2010
:
Трек-лист нового альбома SODOM
27 сен 2010
:
Обложка нового альбома SODOM
27 авг 2010
:
SODOM завершили запись альбома
7 авг 2010
:
Лидер SODOM о новом продюсере
2 авг 2010
:
Название и дата выхода нового альбома SODOM
13 июл 2010
:
Превью нового DVD SODOM
17 июн 2010
:
Детали нового DVD SODOM
25 май 2010
:
Подробности о новом DVD SODOM
3 май 2010
:
SODOM готовы к студийной работе
27 апр 2010
:
SODOM заканчивают работу над DVD
3 фев 2010
:
Выход переиздания SODOM откладывается
22 сен 2008
:
Заявление фронтмена SODOM по поводу ухода из жизни WITCHHUNTER'а
17 июн 2008
:
Концертный альбом SODOM "One Night In Bangkok" выйдет на виниле
18 июл 2007
:
SODOM: опубликован трек-лист нового альбома
26 июн 2007
:
Альбом SODOM 'M-16' выйдет на камуфляжном виниле
22 июн 2007
:
SODOM перезаписывают 'In The Sign Of Evil'
12 апр 2007
:
SODOM запишут австралийское шоу для DVD
13 июл 2006
:
Tom Angelripper о планах SODOM
2 мар 2006
:
Выложена обложка нового альбома SODOM
11 фев 2006
:
Подробности нового альбома SODOM
22 янв 2006
:
SODOM выпустят одноименный альбом
6 авг 2005
:
SODOM: DVD "Lords Of Depravity – Part I" готов к выходу
сегодня
Новый ЕР
SODOM
выйдет летом
SODOM двадцатого августа выпустят новый ЕР Bombenhagel, который будет доступен на CD, виниле и в цифровом варианте.
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Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).