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Sodom

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Бывший гитарист SODOM — об альбоме "Tapping The Vein"



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Бывший гитарист SODOM Andy Brings по случаю 30-летия с момента выхода альбома "Tapping The Vein" опубликовал следующее сообщение:

«С днём рождения, "Tapping The Vein"! Тридцать лет назад появился первый в моей жизни альбом, и для многих поклонников по всему миру он является одним из самых ярких моментов в дискографии Sodom. Я очень горжусь этим.

Этот юбилей знаменует для меня 30 профессиональных лет, а также пройденный путь, который был абсолютно уникальным по форме и разнообразию. Это вызывает у меня ещё большую гордость, потому что я прошёл его на своих условиях, независимо от того, какую цену мне пришлось за это заплатить.

За следующие 30 лет!»

Former SODOM Guitarist ANDY BRINGS Celebrates Tapping The Vein Album's 30th Anniversary -




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КомментарииСкрыть/показать 7 )

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3 авг 2022
H
Human
Любимый альбом у них
3 авг 2022
C
Corpsegrinder04
Эх. Брингс был приличным человеком, хоть 92-й Содом от этого дерьмом быть не перестаёт. А превратился в смазливого пидараса с накрашенными ногтями, глазками, губами в розовом пиджачке. Его клип Anker это край.
3 авг 2022
ElectricRetard
Corpsegrinder04, о, "пидарасы" все так же не дают латентному покоя. Приятно видеть такую стабильность.
3 авг 2022
C
Corpsegrinder04
ElectricRetard, так ты жопонюх под каждым моим постом гнёшься)). Смотрю тебя тоже тема данная "будоражит"
3 авг 2022
ElectricRetard
Corpsegrinder04, >тебя тоже
>тоже
А, свои гомо фантазии ты уже не отрицаешь? Рад слышать.
А первые разы так противился. Яж сразу сказал, не может натурал в каждой новости про музыку находить пидоров.
3 авг 2022
C
Corpsegrinder04
ElectricRetard, так я пидоров нахожу не в новостях про музыку,а в комментаторах этих новостей. Пока ты и Father на первом и втором месте в топе местных голубков)) Вас же протнкнутых легко определить. Накинул на любого крашенного критики, вы же тут как тут агритесь за своих "кумиров" )
3 авг 2022
ElectricRetard
Corpsegrinder04, отмазывайся сколько влезет)
Твои сообщения говорят об обратном.

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