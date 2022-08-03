Бывший гитарист SODOM — об альбоме "Tapping The Vein"
Бывший гитарист SODOM Andy Brings по случаю 30-летия с момента выхода альбома "Tapping The Vein" опубликовал следующее сообщение:
«С днём рождения, "Tapping The Vein"! Тридцать лет назад появился первый в моей жизни альбом, и для многих поклонников по всему миру он является одним из самых ярких моментов в дискографии Sodom. Я очень горжусь этим.
Этот юбилей знаменует для меня 30 профессиональных лет, а также пройденный путь, который был абсолютно уникальным по форме и разнообразию. Это вызывает у меня ещё большую гордость, потому что я прошёл его на своих условиях, независимо от того, какую цену мне пришлось за это заплатить.
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А, свои гомо фантазии ты уже не отрицаешь? Рад слышать.
А первые разы так противился. Яж сразу сказал, не может натурал в каждой новости про музыку находить пидоров.
Твои сообщения говорят об обратном.