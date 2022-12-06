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Фронтмен SODOM: «Мы никогда не меняли свою музыку»



В новом интервью "HRH Metal With Dan Chan" басист/вокалист Thomas "Angelripper" Such из немецкой трэш-металлической группы SODOM рассказал о том, как изменилась музыкальная индустрия за четыре десятилетия с момента образования группы:



«В наше время всё сложнее, я думаю. Когда я вспоминаю первый контракт, который я подписал, с SPV/Steamhammer, это было ужасно — контракты и всё остальное. Но сейчас музыкальная сцена изменилась. Каждый месяц на сцену выходит слишком много групп. Если я беру новый журнал — Rock Hard, Metal Hammer — сотни групп появляются каждый месяц. На мой взгляд, всё выходит из-под контроля. Металл становится всё более распространённым.



Когда мы начинаем слушать металлическую музыку, мы хотим, чтобы нас ненавидели. Мы не хотим, чтобы все остальные люди слушали тяжёлый металл, потому что тяжёлый металл должен быть чем-то действительно особенным. И на мой взгляд, именно по этой причине SODOM до сих пор живы. SODOM никогда не менялись, в том числе и в сегодняшнем бизнесе. Мы никогда не меняли свою музыку. Мы всегда создавали ту музыку, которую любим. Не было диктата извне, чтобы мы что-то меняли. Если вернуться в 90-е, то многие группы меняли свою музыку из-за коммерческих интересов звукозаписывающих компаний. SODOM — последняя группа, которая никогда ничего не меняла. Мы просто творим ту музыку, которую хотим. И в этом секрет нашей музыки. Но бизнес действительно изменился. Он становится всё более и более коммерческим. Металлические группы — так называемые металлические группы — вы хотите увидеть группы вживую на сцене с масштабными шоу, но я знаю, что многие металлические группы не играют вживую на "живых" шоу. И это конец.



Но SODOM всё ещё остаётся металлической группой. И в этом весь секрет. Мы никогда не менялись. Мы будем делать металл настолько тяжёлым, насколько это возможно. Мы всегда стараемся сочинять хорошие песни, и мы стараемся становиться лучше как музыканты, как в инструментальном плане, так и во всём остальном.



Если вы поговорите с молодыми группами или молодыми музыкантами, то им действительно трудно пробиться на сцену из-за контрактов. Сейчас звукозаписывающие компании хотят получать деньги от продажи товаров, которые группы реализуют во время гастролей. Вначале это было невозможно — это был мой мерч, я сам продавал его. Поэтому я всегда могу дать совет: если вы заключаете контракт на запись, возьмите адвоката, который всё проверит. Не подписывайте ничего. Это очень сложно. Но SODOM никогда не смотрят, что делают другие группы. Мы никогда не смотрим по сторонам — мы просто делаем свою музыку, и в этом весь секрет».







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