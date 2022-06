сегодня



Видео полного выступления SODOM



Видео полного выступления SODOM, которое состоялось в рамках Sweden Rock Festival 2022, доступно для просмотра ниже.



Сет-лист:



"Blind Superstition"

"Sodom & Gomorrah"

"Sodomized"

"Agent Orange"

"Conflagration"

"Sodomy and Lust"

"Outbreak of Evil"

"Surfin' Bird" (The Trashmen)

"Glock 'n' Roll"

"The Saw Is the Law"

"Nuclear Winter"

"Iron Fist" (Motörhead cover)

"Caligula"

"Bombenhagel"







