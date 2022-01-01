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*Новое видео IN FLAMES 30
*Вокалистка HALESTORM: «Я би!» 25
*JASON NEWSTED: «Я вообще METALLICA не слушал» 22
*Гитарист METALLICA — о состоянии индустрии после Napster: «А... 22
*KINGDOM COME «триумфально» отыграли на Sweden Rock 15
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Sodom

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19 июн 2022 : 		 Видео полного выступления SODOM

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30 окт 2020 : 		 Видео с текстом от SODOM

26 сен 2020 : 		 Видео с текстом от SODOM

18 сен 2020 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома SODOM

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15 июн 2020 : 		 SODOM начали запись

23 янв 2020 : 		 SODOM нашли барабанщика

14 янв 2020 : 		 Барабанщик SODOM покидает группу

9 ноя 2019 : 		 Новая песня SODOM

21 окт 2019 : 		 Видео с текстом от SODOM

18 сен 2019 : 		 Новый ЕР SODOM выйдет осенью

20 дек 2018 : 		 Вокалист SODOM: «Мне очень не нравится нынешняя ситуация в мире»

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2 ноя 2018 : 		 Концертное видео SODOM

11 сен 2018 : 		 Новый ЕР SODOM выйдет осенью

11 сен 2018 : 		 Профессиональное видео с выступления SODOM

21 май 2018 : 		 Новый состав SODOM выступил в первый раз

22 янв 2018 : 		 SODOM — квартет!

7 янв 2018 : 		 SODOM расстались с гитаристом и ударником

1 янв 2018 : 		 SODOM отыграли юбилейный концерт
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Видео полного выступления SODOM



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Видео полного выступления SODOM, которое состоялось в рамках Sweden Rock Festival 2022, доступно для просмотра ниже.

Сет-лист:

"Blind Superstition"
"Sodom & Gomorrah"
"Sodomized"
"Agent Orange"
"Conflagration"
"Sodomy and Lust"
"Outbreak of Evil"
"Surfin' Bird" (The Trashmen)
"Glock 'n' Roll"
"The Saw Is the Law"
"Nuclear Winter"
"Iron Fist" (Motörhead cover)
"Caligula"
"Bombenhagel"

SODOM Pay Tribute To MOTГ–RHEAD At Sweden Rock 2022 With




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