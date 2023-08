26 авг 2023



Новый ЕР SODOM осенью



SODOM выпустят новый ЕР, получивший название 1982, десятого ноября на SPV/Steamhammer.



Thomas "Angelripper" Such: «В принципе, мы выбрали не тот звук, но тогда речь шла не о музыкальной правильности, а об отношении к делу. Мы были против истеблишмента, у нас были проблемы с преподавателями и руководителями учебных заведений, потому что, по их мнению, мы носили не ту одежду и слушали не ту музыку. В техникуме я был единственным, кто увлекался металлом. Все остальные слушали "Новую волну" или Neue Deutsche Welle»



Трек-лист:



01. 1982 (Remix)

02. Witching Metal

03. Victims Of Death

04. Let's Fight In The Darkness Of Hell

05. Equinox



Это было 41 год назад, но влияние той эпохи становления до сих пор сказывается на настоящем, поэтому Tom и SODOM написали трек "1982", напоминающий о первых шагах группы как в музыкальном, так и в лирическом плане. Теперь "1982", а также перезаписи ранних песен "Witching Metal", "Victims Of The Death", "Let's Fight In The Darkness Of Hell" и "Equinox" впервые увековечены на виниле, а некоторые и на CD. И, как и подобает любой уважающей себя активной группе, она также запланировала турне в духе той ранней фазы SODOM на 2023 и 2024 годы.







