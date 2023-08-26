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Sodom

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|||| 26 авг 2023

Новый ЕР SODOM осенью



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SODOM выпустят новый ЕР, получивший название 1982, десятого ноября на SPV/Steamhammer.

Thomas "Angelripper" Such: «В принципе, мы выбрали не тот звук, но тогда речь шла не о музыкальной правильности, а об отношении к делу. Мы были против истеблишмента, у нас были проблемы с преподавателями и руководителями учебных заведений, потому что, по их мнению, мы носили не ту одежду и слушали не ту музыку. В техникуме я был единственным, кто увлекался металлом. Все остальные слушали "Новую волну" или Neue Deutsche Welle»

Трек-лист:

01. 1982 (Remix)
02. Witching Metal
03. Victims Of Death
04. Let's Fight In The Darkness Of Hell
05. Equinox

Это было 41 год назад, но влияние той эпохи становления до сих пор сказывается на настоящем, поэтому Tom и SODOM написали трек "1982", напоминающий о первых шагах группы как в музыкальном, так и в лирическом плане. Теперь "1982", а также перезаписи ранних песен "Witching Metal", "Victims Of The Death", "Let's Fight In The Darkness Of Hell" и "Equinox" впервые увековечены на виниле, а некоторые и на CD. И, как и подобает любой уважающей себя активной группе, она также запланировала турне в духе той ранней фазы SODOM на 2023 и 2024 годы.




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26 авг 2023
O
Old Nothing
Обложка полный кал, а переигранный материал не нужен. Вот зачем в две-то гитары играть такое? Смысл?
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26 авг 2023
Corpsegrinder04
Да и материал по сути хуетень, как и все творчество до Агент Орандж.
Like!1  Dislike!2
26 авг 2023
O
Old Nothing
Corpsegrinder04, классический материал как раз.
26 авг 2023
Exceptional
Чувствуется, Дядя Том не может гештальт закрыть. Что ни ЕР - всё перезаписи 84-86.
27 авг 2023
Вашингтон Ирвинг
Не люблю EP - вроде только погрузился в музыку, а он уже кончился. Больше расстраивают только маленькие порции в общепите - дал денег и что-то не наелся…

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