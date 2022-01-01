20 дек 2022



Концертное видео SODOM 1993 года



Бывший гитарист SODOM Andy Brings опубликовал ранее нереализованное концертное видео на композицию "Bombenhagel", съемки которого проходили в Philipshalle, Düsseldorf, Germany в рамках Christmas Metal Meetings Tour ´93.







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