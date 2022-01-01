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*Почему EXODUS не стали популярными? 49
*PANTERA отыграли без REX'a BROWN'a 34
*Басист MANOWAR: «Мы считаем, что наша музыка сродни изысканн... 23
*Гитарист GUNS N' ROSES о "Sweet Child O' Mine" 16
*У басиста RAGE AGAINST THE MACHINE рак простаты 16
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Sodom

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20 дек 2022 : 		 Концертное видео SODOM 1993 года

6 дек 2022 : 		 Фронтмен SODOM: «Мы никогда не меняли свою музыку»

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2 ноя 2022 : 		 Фронтмен SODOM — о возможном туре «немецкой четвёрки»

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9 авг 2022 : 		 SODOM отметят юбилей специальным диском

3 авг 2022 : 		 Бывший гитарист SODOM — об альбоме "Tapping The Vein"

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7 июн 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления SODOM

30 сен 2021 : 		 Переиздание SODOM выйдет зимой

20 авг 2021 : 		 Видео с текстом от SODOM

25 май 2021 : 		 Обложка и трек-лист нового ЕР SODOM

5 май 2021 : 		 Новый ЕР SODOM выйдет летом

20 ноя 2020 : 		 Новое видео SODOM

30 окт 2020 : 		 Видео с текстом от SODOM

26 сен 2020 : 		 Видео с текстом от SODOM

18 сен 2020 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома SODOM

25 авг 2020 : 		 SODOM завершили сведение

15 июн 2020 : 		 SODOM начали запись

23 янв 2020 : 		 SODOM нашли барабанщика

14 янв 2020 : 		 Барабанщик SODOM покидает группу

9 ноя 2019 : 		 Новая песня SODOM

21 окт 2019 : 		 Видео с текстом от SODOM

18 сен 2019 : 		 Новый ЕР SODOM выйдет осенью

20 дек 2018 : 		 Вокалист SODOM: «Мне очень не нравится нынешняя ситуация в мире»
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|||| 20 дек 2022

Концертное видео SODOM 1993 года



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Бывший гитарист SODOM Andy Brings опубликовал ранее нереализованное концертное видео на композицию "Bombenhagel", съемки которого проходили в Philipshalle, Düsseldorf, Germany в рамках Christmas Metal Meetings Tour ´93.

Former SODOM Guitarist ANDY BRINGS Shares Unreleased Video Of "Bombenhagel" Performance From Christmas Metal Meetings Tour '93 In DГјsseldorf




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