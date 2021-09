сегодня



Переиздание SODOM выйдет зимой



Десятого декабря SODOM выпустят обновленную версию альбома М-16, ремастеринг которого проводил барабанщик коллектива, Toni Merkel. Новый вариант будет доступен в виде бокс-сета, CD и двойного винила.



Трек-лист:



CD



"Among The Weirdcong"

"I Am The War"

"Napalm In The Morning"

"Minejumper"

"Genocide"

"Little Boy"

"M-16"

"Lead Injection"

"Cannon Fodder"

"Marines"

"Surfin' Bird"

"Remember The Fallen" (Live Wacken 2001, previously unreleased)

"Blasphemer" (Live Wacken 2001, previously unreleased)



LP



LP1, Side A:

"Among The Weirdcong"

"I Am the War"

"Napalm In The Morning"



LP1, Side B:

"Minejumper"

"Genocide"

"Little Boy"



LP2, Side A:

"M-16"

"Lead Injection"

"Cannon Fodder"



LP2, Side B:

"Marines"

"Surfin' Bird"

"Remember the Fallen" (Live Wacken 2001, previously unreleased)

"Blasphemer" (Live Wacken 2001, previously unreleased)



Box



LP1, Side A:

"Among The Weirdcong"

"I Am The War"

"Napalm In The Morning"



LP1, Side B:

"Minejumper"

"Genocide"

"Little Boy"



LP2, Side A:

"M-16"

"Lead Injection"

"Cannon Fodder"



LP2, Side B:

"Marines"

"Surfin' Bird"

"Remember The Fallen" (Live Wacken 2001, previously unreleased)

"Blaspheme"r (Live Wacken 2001, previously unreleased)



Bootleg LP1, Side A: Live Wacken 2001 (previously unreleased):

"Agent Orange"

"Code Red"

"Der Wachturm"

"M-16"



Bootleg LP1, Side B: Live Tokyo 2002 (previously unreleased):

"Among The Weirdcong"

"The Vice Of Killing"

"Eat Me"



Bootleg LP2, Side A: Live Bang Your Head 2003 (previously unreleased):

"The Saw Is the Law"

"Outbreak Of Evil"

"Bombenhagel"



Bootleg LP2, Side B: Live Bangkok 2002:

"I Am The War"

"Masquerade In Blood"

"Sodomized"







+1 -0



просмотров: 287