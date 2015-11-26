Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*DORO PESCH — о временах гранжа 261
*Новая песня GUNS N' ROSES 49
*LARS ULRICH: «О новом альбоме METALLICA говорить преждевреме... 39
*ROB HALFORD назвал "Ride The Lightning" своей любимой песней... 29
*Трейлер нового альбома CARCASS 26
[= ||| все новости группы



*

Sodom

*



30 сен 2021 : 		 Переиздание SODOM выйдет зимой

20 авг 2021 : 		 Видео с текстом от SODOM

25 май 2021 : 		 Обложка и трек-лист нового ЕР SODOM

5 май 2021 : 		 Новый ЕР SODOM выйдет летом

20 ноя 2020 : 		 Новое видео SODOM

30 окт 2020 : 		 Видео с текстом от SODOM

26 сен 2020 : 		 Видео с текстом от SODOM

18 сен 2020 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома SODOM

25 авг 2020 : 		 SODOM завершили сведение

15 июн 2020 : 		 SODOM начали запись

23 янв 2020 : 		 SODOM нашли барабанщика

14 янв 2020 : 		 Барабанщик SODOM покидает группу

9 ноя 2019 : 		 Новая песня SODOM

21 окт 2019 : 		 Видео с текстом от SODOM

18 сен 2019 : 		 Новый ЕР SODOM выйдет осенью

20 дек 2018 : 		 Вокалист SODOM: «Мне очень не нравится нынешняя ситуация в мире»

12 ноя 2018 : 		 Новый альбом SODOM выйдет в конце 2019 года

2 ноя 2018 : 		 Концертное видео SODOM

11 сен 2018 : 		 Новый ЕР SODOM выйдет осенью

11 сен 2018 : 		 Профессиональное видео с выступления SODOM

21 май 2018 : 		 Новый состав SODOM выступил в первый раз

22 янв 2018 : 		 SODOM — квартет!

7 янв 2018 : 		 SODOM расстались с гитаристом и ударником

1 янв 2018 : 		 SODOM отыграли юбилейный концерт

7 дек 2017 : 		 Бывшие гитаристы SODOM вновь выйдут на сцену

14 фев 2017 : 		 Видео с выступления SODOM
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Переиздание SODOM выйдет зимой



*
zoom
*
* *
Десятого декабря SODOM выпустят обновленную версию альбома М-16, ремастеринг которого проводил барабанщик коллектива, Toni Merkel. Новый вариант будет доступен в виде бокс-сета, CD и двойного винила.

Трек-лист:

CD

"Among The Weirdcong"
"I Am The War"
"Napalm In The Morning"
"Minejumper"
"Genocide"
"Little Boy"
"M-16"
"Lead Injection"
"Cannon Fodder"
"Marines"
"Surfin' Bird"
"Remember The Fallen" (Live Wacken 2001, previously unreleased)
"Blasphemer" (Live Wacken 2001, previously unreleased)

LP

LP1, Side A:
"Among The Weirdcong"
"I Am the War"
"Napalm In The Morning"

LP1, Side B:
"Minejumper"
"Genocide"
"Little Boy"

LP2, Side A:
"M-16"
"Lead Injection"
"Cannon Fodder"

LP2, Side B:
"Marines"
"Surfin' Bird"
"Remember the Fallen" (Live Wacken 2001, previously unreleased)
"Blasphemer" (Live Wacken 2001, previously unreleased)

Box

LP1, Side A:
"Among The Weirdcong"
"I Am The War"
"Napalm In The Morning"

LP1, Side B:
"Minejumper"
"Genocide"
"Little Boy"

LP2, Side A:
"M-16"
"Lead Injection"
"Cannon Fodder"

LP2, Side B:
"Marines"
"Surfin' Bird"
"Remember The Fallen" (Live Wacken 2001, previously unreleased)
"Blaspheme"r (Live Wacken 2001, previously unreleased)

Bootleg LP1, Side A: Live Wacken 2001 (previously unreleased):
"Agent Orange"
"Code Red"
"Der Wachturm"
"M-16"

Bootleg LP1, Side B: Live Tokyo 2002 (previously unreleased):
"Among The Weirdcong"
"The Vice Of Killing"
"Eat Me"

Bootleg LP2, Side A: Live Bang Your Head 2003 (previously unreleased):
"The Saw Is the Law"
"Outbreak Of Evil"
"Bombenhagel"

Bootleg LP2, Side B: Live Bangkok 2002:
"I Am The War"
"Masquerade In Blood"
"Sodomized"

SODOM - 20th Anniversary Edition Of M-16 Album To Arrive In December On Deluxe 4LP Boxset, 2LP, CD Mediabook;



Like!+1Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 287

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2021 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом