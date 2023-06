сегодня



JOEY TEMPEST — о новом материале EUROPE: «У нас есть несколько действительно хороших идей»



В недавнем интервью для Planet Rock вокалист EUROPE Joey Tempest рассказал о планах группы по работе над новым альбомом:



«Сейчас у нас есть интерес и вдохновение. Это заняло некоторое время.



Этот период в мире заставил меня вернуться к истокам и снова много сочинять. Так что у меня куча идей, но не обязательно все они подойдут для EUROPE. Так что это было очень плодотворное время, но в прошлом году мы снова начали выступать, потому что мы друзья с подросткового возраста, и мы снова начали общаться. Мы начали посылать друг другу материал, и сейчас у нас есть несколько действительно хороших идей. И это всегда здорово.



Я помню, как мы записывали "Out Of This World" после "The Final Countdown", и мне удалось придумать "Superstitious". И я подумал: "Слава Богу". Всегда с чего-то нужно начинать, и я думаю, что у нас есть один из подобных треков. Так что всегда приятно начать с чего-то действительно крутого».



По словам Tempest'a, следующий диск EUROPE выйдет в 2024 году:



«Мы попытаемся выпустить трек в этом году. Мы хотим приурочить его к туру "Time Capsule" [40-летней годовщине] и документальному фильму о карьере EUROPE, который выйдет осенью 2023 года. Так что будет много всего. Мы надеемся, что сможем собрать всё это вместе».



Joey также рассказал о том, что в этом году EUROPE празднуют 40-летие своего дебютного альбома с одноимённым названием:



«Это кажется невозможным, когда рядом с тобой одни и те же ребята. Мы познакомились, когда были подростками. Я увидел, как играет [гитарист] John Norum, — ему было 14, мне 15, и я подумал: "Было бы здорово создать с ним группу". И вот мы до сих пор в строю. Это невероятно. Одиннадцать альбомов. Я бы не сказал, что альбомов много, но это вполне нормально. Мы записали шесть альбомов с тех пор, как начали снова, и пять в первую эпоху. Так что нам есть чем гордиться. И сейчас мы ладим. Эго отброшено в сторону, и мы чувствуем, что нам повезло, что у нас есть эта работа. Так что тур в честь 40-летия — это удовольствие. И мы можем копнуть ещё глубже; мы можем сыграть некоторые треки, которые ещё не играли. Так что это тоже может быть весело».







