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Карантинное видео от EUROPE



EUROPE запустили серию видео на своём YouTube-канале и в социальных сетях под названием "Friday Nights With Europe The Band". В рамках этой серии 23 октября группа исполнила песню "Got To Have Faith" из альбома "Start From The Dark" 2004 года.



















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