Видео полного выступления EUROPE



Видео полного выступления EUROPE, которое состоялось в Берлине седьмого октября, доступно для просмотра ниже:



"On Broken Wings"

"Seven Doors Hotel"

"Rock The Night"

"Start From The Dark"

"Walk"

"Hold Your Head Up"

"Dreamer"

"War Of Kings"

"Vasatan"

"Girl From Lebanon"

"Carrie"

"Stormwind"

"Always the Pretenders"

"Ninja"

"Prisoners In Paradise"

"Sign of The Times"

"Major Tom (David Bowie - acoustic cover)

"Last Look At Eden"

"Open Your Heart"

"Memories"

More Than Meets The Eye"

- drum solo - (William Tell Overture)

"Ready Or Not"

"Superstitious"









Encore:

"Cherokee"

"The Final Countdown"







