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*Угадай басиста MEGADETH 40
*Новое видео YNGWIE MALMSTEEN 25
*Вокалист TESTAMENT: «Как-то Mustaine пытался запретить нам и... 24
*MEGADETH переписали партии пастора 23
*Новое видео MINISTRY 22
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Europe

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13 июл 2021 : 		 Вокалист EUROPE почтил память DIO

26 июн 2021 : 		 Вокалист EUROPE: «Первый раз Лемми cказал мне: "EUROPE — не рок-группа"»

23 ноя 2020 : 		 Карантинное видео от EUROPE

10 ноя 2020 : 		 Карантинное видео от EUROPE

3 ноя 2020 : 		 Карантинное видео от EUROPE

26 окт 2020 : 		 Карантинное видео от EUROPE

18 окт 2020 : 		 Стримы от EUROPE

20 апр 2020 : 		 Акустика от музыкантов EUROPE

6 апр 2020 : 		 EUROPE думают о документальном фильме

4 фев 2020 : 		 KEE MARCELLO: «Я мог бы вернуться в EUROPE, но мне не нравится поздний материал»

26 ноя 2019 : 		 Вокалист EUROPE обвиняет британских консерваторов

19 июн 2019 : 		 EUROPE выступили на свадьбе испанского футболиста и модели

12 апр 2019 : 		 Новое видео EUROPE

10 май 2018 : 		 Новое видео EUROPE

8 мар 2018 : 		 Винил EUROPE выйдет весной

11 фев 2018 : 		 EUROPE взяли Грэммис

10 ноя 2017 : 		 У барабанщика EUROPE умер сын

10 ноя 2017 : 		 Видео с выступления EUROPE

19 окт 2017 : 		 Новая песня EUROPE

13 окт 2017 : 		 Новая песня EUROPE

4 окт 2017 : 		 Новое видео EUROPE

18 сен 2017 : 		 Первый трейлер нового альбома EUROPE

1 сен 2017 : 		 Новая песня EUROPE

27 июл 2017 : 		 Обложка и трек лист нового альбома EUROPE

12 июл 2017 : 		 Трейлер нового DVD EUROPE

27 июн 2017 : 		 Трейлер нового DVD EUROPE
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Вокалист EUROPE почтил память DIO



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Вокалист EUROPE Joey Tempest почтил память Ронни Джеймса Дио, исполнив акустическую версию хита BLACK SABBATH "Heaven And Hell".

EUROPE's JOEY TEMPEST Pays Tribute To RONNIE JAMES DIO With 'Heaven And Hell' Acoustic Performance





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