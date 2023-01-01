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Europe

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Вокалист EUROPE — о "The Final Countdown": «Эта песня стала мостиком между жанрами»



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Во время появления в выпуске новостной программы "BBC Breakfast" вокалиста Joey Tempest'a из шведской группы EUROPE спросили, как он относится к тому, что их называют группой одного хита за песню "The Final Countdown", которая оказалась гораздо более долговечной, чем все остальные композиции группы.

Он ответил:

«Мы прошли долгий путь вместе. Оригинальный состав группы существует с 80-х годов, и мы записали одиннадцать альбомов. И мы чувствуем, что сейчас у нас дела идут лучше в рок-кругах, и нас очень хорошо принимают. Так что мы не думаем об этом. Но эта песня стала мостиком между жанрами — она пришла в мир поп-музыки, в то время как мы были рок-группой. Так что мы смирились с этим».

Год назад клип EUROPE на песню "The Final Countdown" превысил миллиард просмотров на YouTube. Клип, снятый режиссёром Ником Моррисом, который был выложен на YouTube в октябре 2009 года, содержит кадры с двух концертов EUROPE в Solnahallen в Сольне, Швеция, 26 и 27 мая 1986 года, а также дополнительные кадры, снятые во время саундчеков этих концертов.




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