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*BRUCE DICKINSON выпустит альбом в начале 2024 39
*BLAZE BAYLEY: «Я взрыднул от Brave New World» 25
*Один из основателей ЗСРНР был исключён из совета директоров ... 21
*Барабанщик METALLICA: «Творчество — это важная часть нашей с... 18
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Europe

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28 сен 2023 : 		 Новое видео EUROPE

18 июл 2023 : 		 Новый сингл EUROPE выйдет осенью

12 июл 2023 : 		 Видео полного выступления EUROPE

3 июл 2023 : 		 Вокалист EUROPE — о "The Final Countdown": «Эта песня стала мостиком между жанрами»

22 июн 2023 : 		 JOEY TEMPEST — о новом материале EUROPE: «У нас есть несколько действительно хороших идей»

8 май 2023 : 		 EUROPE планируют запись пары песен

11 янв 2023 : 		 Концертное видео EUROPE

10 ноя 2022 : 		 Гитарист EUROPE — о "The Final Countdown": «Мы что, становимся Дипи Шмот?»

20 окт 2022 : 		 EUROPE планируют оказаться в студии весной

12 окт 2022 : 		 Юбилейный тур, бокс-сет и новый альбом от EUROPE

1 сен 2022 : 		 ERIK GRÖNWALL исполняет EUROPE

19 июл 2022 : 		 EUROPE работают над новым материалом

4 июн 2022 : 		 Клип EUROPE набрал миллиард

16 дек 2021 : 		 Музыканты EUROPE в Skavlan

24 окт 2021 : 		 YOYOKA с группой исполняет EUROPE

13 июл 2021 : 		 Вокалист EUROPE почтил память DIO

26 июн 2021 : 		 Вокалист EUROPE: «Первый раз Лемми cказал мне: "EUROPE — не рок-группа"»

23 ноя 2020 : 		 Карантинное видео от EUROPE

10 ноя 2020 : 		 Карантинное видео от EUROPE

3 ноя 2020 : 		 Карантинное видео от EUROPE

26 окт 2020 : 		 Карантинное видео от EUROPE

18 окт 2020 : 		 Стримы от EUROPE

20 апр 2020 : 		 Акустика от музыкантов EUROPE

6 апр 2020 : 		 EUROPE думают о документальном фильме

4 фев 2020 : 		 KEE MARCELLO: «Я мог бы вернуться в EUROPE, но мне не нравится поздний материал»

26 ноя 2019 : 		 Вокалист EUROPE обвиняет британских консерваторов
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Новое видео EUROPE



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"Hold Your Head Up", новое видео группы EUROPE, доступно для просмотра ниже. Эта песня будет включена в новую работу, выпустить которую планируется в конце 2024/начале 2025 года.




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28 сен 2023
Corpsegrinder04
Послушал и забыл. Запилили бы что-нибудь в духе Seven doors hotel или Lyin eyes, вот это тема была бы. А этот однотипный говнорок как то не алё.
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просмотров: 551

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