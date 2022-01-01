12 окт 2022



Юбилейный тур, бокс-сет и новый альбом от EUROPE



Вокалист EUROPE Joey Tempest в рамках недавней беседы рассказал о ближайших планах коллектива:



«Мы собираемся начать запись в следующем году, вместе с документальным фильмом, который мы надеемся выпустить осенью, — документальный фильм о EUROPE и бокс-сет, надеюсь, со всеми альбомами. Но обязательно будет тур в честь 40-летия первого альбома EUROPE. Мы не хотим слишком много выступать без нового альбома, поэтому мы собираемся сделать следующее: мы хотим записать новую музыку и выпустить одну или две новых композиции в следующем году, а затем будет большой релиз в будущем году. По крайней мере, таковы наши планы на данный момент. Потому что в следующем году нас ждёт много всего. И мы хотим сосредоточиться на документальном фильме, туре в честь 40-летия и некоторых других вещах».



На вопрос, будет ли бокс-сет содержать ранее не издававшийся материал, он ответил:



«Мы ещё не продвинулись настолько далеко, потому что особенность EUROPE в том, что у нас не так много дополнительных материалов. У некоторых групп их много. Конечно, мы можем включить концертные материалы — мы можем это сделать — но из студийного материала у нас мало что есть. Мы были очень скучными. Мы приходили с 12 песнями и выходили с 12 песнями. Как так получилось? Надо было 20, а мы взяли 10 и оставили 10. Так что будут ли там какие-то дополнительные песни, я сомневаюсь. Но бокс-сет будет отличным комплектом на виниле со всеми альбомами, будем на это надеяться. Добавим ли мы туда что-то ещё — нужно обсуждать».







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