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*Вокалистка STITCHED UP HEART: «Я надеюсь, что Мэ и Жо в мета... 35
*Лидер MEGADETH выгнал 3.14здюков-охранников 31
*Гитарист WARRANT: «Молодежь как мы уже не тусит» 30
*Гитарист EXODUS: «Я люблю риффы» 21
*Барабанщик METALLICA: «Творчество — это важная часть нашей с... 19
[= ||| все новости группы



*

Europe

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2 окт 2023 : 		 EUROPE исполнили новую песню

28 сен 2023 : 		 Новое видео EUROPE

18 июл 2023 : 		 Новый сингл EUROPE выйдет осенью

12 июл 2023 : 		 Видео полного выступления EUROPE

3 июл 2023 : 		 Вокалист EUROPE — о "The Final Countdown": «Эта песня стала мостиком между жанрами»

22 июн 2023 : 		 JOEY TEMPEST — о новом материале EUROPE: «У нас есть несколько действительно хороших идей»

8 май 2023 : 		 EUROPE планируют запись пары песен

11 янв 2023 : 		 Концертное видео EUROPE

10 ноя 2022 : 		 Гитарист EUROPE — о "The Final Countdown": «Мы что, становимся Дипи Шмот?»

20 окт 2022 : 		 EUROPE планируют оказаться в студии весной

12 окт 2022 : 		 Юбилейный тур, бокс-сет и новый альбом от EUROPE

1 сен 2022 : 		 ERIK GRÖNWALL исполняет EUROPE

19 июл 2022 : 		 EUROPE работают над новым материалом

4 июн 2022 : 		 Клип EUROPE набрал миллиард

16 дек 2021 : 		 Музыканты EUROPE в Skavlan

24 окт 2021 : 		 YOYOKA с группой исполняет EUROPE

13 июл 2021 : 		 Вокалист EUROPE почтил память DIO

26 июн 2021 : 		 Вокалист EUROPE: «Первый раз Лемми cказал мне: "EUROPE — не рок-группа"»

23 ноя 2020 : 		 Карантинное видео от EUROPE

10 ноя 2020 : 		 Карантинное видео от EUROPE

3 ноя 2020 : 		 Карантинное видео от EUROPE

26 окт 2020 : 		 Карантинное видео от EUROPE

18 окт 2020 : 		 Стримы от EUROPE

20 апр 2020 : 		 Акустика от музыкантов EUROPE

6 апр 2020 : 		 EUROPE думают о документальном фильме

4 фев 2020 : 		 KEE MARCELLO: «Я мог бы вернуться в EUROPE, но мне не нравится поздний материал»
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|||| сегодня

EUROPE исполнили новую песню



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EUROPE в рамках выступления 30 сентября в Salle Métropole, Lausanne, Switzerland впервые исполнили композицию "Hold Your Head Up".






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