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Europe

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12 апр 2019 : 		 Новое видео EUROPE

10 май 2018 : 		 Новое видео EUROPE

8 мар 2018 : 		 Винил EUROPE выйдет весной

11 фев 2018 : 		 EUROPE взяли Грэммис

10 ноя 2017 : 		 У барабанщика EUROPE умер сын

10 ноя 2017 : 		 Видео с выступления EUROPE

19 окт 2017 : 		 Новая песня EUROPE

13 окт 2017 : 		 Новая песня EUROPE

4 окт 2017 : 		 Новое видео EUROPE

18 сен 2017 : 		 Первый трейлер нового альбома EUROPE

1 сен 2017 : 		 Новая песня EUROPE

27 июл 2017 : 		 Обложка и трек лист нового альбома EUROPE

12 июл 2017 : 		 Трейлер нового DVD EUROPE

27 июн 2017 : 		 Трейлер нового DVD EUROPE

27 май 2017 : 		 Концертный релиз EUROPE выйдет летом

5 май 2017 : 		 EUROPE выпустят новый альбом осенью

26 янв 2017 : 		 EUROPE завершили работу над DVD

26 янв 2017 : 		 EUROPE запишут новый альбом в Лондоне

30 ноя 2016 : 		 EUROPE начнут запись в феврале

22 ноя 2016 : 		 EUROPE целиком исполняют 'The Final Countdown'

30 июл 2016 : 		 EUROPE начнут запись в 2017

9 апр 2016 : 		 Фронтмен EUROPE исполняет хиты группы с оркестром

1 апр 2016 : 		 Вокалист EUROPE не хочет ехать в прощальный тур

28 янв 2016 : 		 EUROPE почтили память Гленна Фрея

7 дек 2015 : 		 Видео выступления EUROPE в Тулузе

30 ноя 2015 : 		 Главный хит EUROPE вдохновлён творчеством David'а Bowie
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Новое видео EUROPE



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"Turn To Dust", новое видео группы EUROPE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Walk The Earth".



EUROPE Releases 'Turn To Dust' Animated Video




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