EUROPE планируют оказаться в студии весной



Гитарист EUROPE John Norum недавно пообщался с eonmusic — небольшие выдержки приведены ниже.



О том, как он вновь вернулся в коллектив:



«Мне позвонил Ian Haugland, барабанщик Europe, и сказал, что они заинтересованы в том, чтобы снова собрать группу, и что они собираются провести встречу, и спросил меня, не хочу ли я прийти, потусоваться и поболтать. Так мы и сделали, и с тех пор мы вместе. Прошло восемнадцать лет с тех пор, как мы воссоединились».



Когда его спросили, исправило ли воссоединение те ошибки, которые, по его мнению, привели к его уходу, он признался:



«Я понятия не имею. У нас просто очень хорошая химия. Это получается само собой. Мы познакомились, когда были подростками, очень молодыми, и у нас просто возникла химия. Когда мы играем, присутствует определённая энергетика, и я не чувствовал подобного уже долгое время».



Продолжая рассказывать о времени, проведённом вне группы, в течение которого он недолго был участником Dokken и записал несколько сольных альбомов, он сказал:



«В течение 90-х годов я записал несколько сольных альбомов и кое-что ещё, например, выступал в качестве гостя на альбомах других исполнителей и тому подобное, но я никогда не чувствовал такой химии с какой-либо из других групп. Так что это была важная часть успеха, я подумал, что это хорошая идея — снова собраться вместе, и я думаю, что они почувствовали то же самое. Так что не было никакого грандиозного плана или чего-то в этом роде; мы просто собрались вместе и начали писать песни, а потом взяли и записали "Start From The Dark" [2004]».



John рассказал о новой музыке и преемнике альбома "Walk The Earth", который вышел в 2017 году:



«Неужели прошло пять лет?! Вот это да! Кажется, что это очень много времени. Время летит незаметно, это просто безумие. Ну, мы говорили о планах на будущее и тому подобных вещах, так что мы планируем отправиться в студию примерно в апреле/мае 2023 года, что-то вроде этого, но в данный момент мы сочиняем песни для следующего альбома Europe, и мы в поисках продюсеров».



Он также заметил, что группа не отказывается и от работы с Dave'ом Cobb'ом, который продюсировал два последних релиза:



«Мы надеемся, что сможем снова поработать с Dave'ом Cobb'ом, потому что он потрясающий. Он хорош, просто великолепен, так что, надеюсь, мы сможем с ним поработать, если он не будет занят, и надеемся, что мы сможем сделать это в его студии, потому что это было бы очень весело. У него есть студия в Нэшвилле, так что было бы здорово поехать туда и записать следующий альбом. Ну а если нет... Посмотрим».







