Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*PAUL STANLEY наехал на Канье Уэста 19
*DAVE MUSTAINE: «Я единственный основатель MEGADETH — и точка... 15
*ACCEPT выступили без вокалиста 14
*JUDAS PRIEST предложили бывшим участникам присутствовать на ... 11
*Старт ELLEFSON, YOUNG & POLAND 9
*Вокалист LAMB OF GOD — о воссоединении PANTERA: «Мне нечего ... 7
*ZAKK WYLDE не знает, как играть песни PANTERA 7
*ELLEFSON, YOUNG & POLAND собираются в студию 7
*Новая песня DARKTHRONE 7
*TED NUGENT: «У Канье правильные взгляды» 6
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*PAUL STANLEY наехал на Канье Уэста 19
*DAVE MUSTAINE: «Я единственный основатель MEGADETH — и точка... 15
*ACCEPT выступили без вокалиста 14
*JUDAS PRIEST предложили бывшим участникам присутствовать на ... 11
*Старт ELLEFSON, YOUNG & POLAND 9
[= ||| все новости группы



*

Europe

*



20 окт 2022 : 		 EUROPE планируют оказаться в студии весной

12 окт 2022 : 		 Юбилейный тур, бокс-сет и новый альбом от EUROPE

1 сен 2022 : 		 ERIK GRÖNWALL исполняет EUROPE

19 июл 2022 : 		 EUROPE работают над новым материалом

4 июн 2022 : 		 Клип EUROPE набрал миллиард

16 дек 2021 : 		 Музыканты EUROPE в Skavlan

24 окт 2021 : 		 YOYOKA с группой исполняет EUROPE

13 июл 2021 : 		 Вокалист EUROPE почтил память DIO

26 июн 2021 : 		 Вокалист EUROPE: «Первый раз Лемми cказал мне: "EUROPE — не рок-группа"»

23 ноя 2020 : 		 Карантинное видео от EUROPE

10 ноя 2020 : 		 Карантинное видео от EUROPE

3 ноя 2020 : 		 Карантинное видео от EUROPE

26 окт 2020 : 		 Карантинное видео от EUROPE

18 окт 2020 : 		 Стримы от EUROPE

20 апр 2020 : 		 Акустика от музыкантов EUROPE

6 апр 2020 : 		 EUROPE думают о документальном фильме

4 фев 2020 : 		 KEE MARCELLO: «Я мог бы вернуться в EUROPE, но мне не нравится поздний материал»

26 ноя 2019 : 		 Вокалист EUROPE обвиняет британских консерваторов

19 июн 2019 : 		 EUROPE выступили на свадьбе испанского футболиста и модели

12 апр 2019 : 		 Новое видео EUROPE

10 май 2018 : 		 Новое видео EUROPE

8 мар 2018 : 		 Винил EUROPE выйдет весной

11 фев 2018 : 		 EUROPE взяли Грэммис

10 ноя 2017 : 		 У барабанщика EUROPE умер сын

10 ноя 2017 : 		 Видео с выступления EUROPE

19 окт 2017 : 		 Новая песня EUROPE
Показать далее
| - |

|||| сегодня

EUROPE планируют оказаться в студии весной



zoom
Гитарист EUROPE John Norum недавно пообщался с eonmusic — небольшие выдержки приведены ниже.

О том, как он вновь вернулся в коллектив:

«Мне позвонил Ian Haugland, барабанщик Europe, и сказал, что они заинтересованы в том, чтобы снова собрать группу, и что они собираются провести встречу, и спросил меня, не хочу ли я прийти, потусоваться и поболтать. Так мы и сделали, и с тех пор мы вместе. Прошло восемнадцать лет с тех пор, как мы воссоединились».

Когда его спросили, исправило ли воссоединение те ошибки, которые, по его мнению, привели к его уходу, он признался:

«Я понятия не имею. У нас просто очень хорошая химия. Это получается само собой. Мы познакомились, когда были подростками, очень молодыми, и у нас просто возникла химия. Когда мы играем, присутствует определённая энергетика, и я не чувствовал подобного уже долгое время».

Продолжая рассказывать о времени, проведённом вне группы, в течение которого он недолго был участником Dokken и записал несколько сольных альбомов, он сказал:

«В течение 90-х годов я записал несколько сольных альбомов и кое-что ещё, например, выступал в качестве гостя на альбомах других исполнителей и тому подобное, но я никогда не чувствовал такой химии с какой-либо из других групп. Так что это была важная часть успеха, я подумал, что это хорошая идея — снова собраться вместе, и я думаю, что они почувствовали то же самое. Так что не было никакого грандиозного плана или чего-то в этом роде; мы просто собрались вместе и начали писать песни, а потом взяли и записали "Start From The Dark" [2004]».

John рассказал о новой музыке и преемнике альбома "Walk The Earth", который вышел в 2017 году:

«Неужели прошло пять лет?! Вот это да! Кажется, что это очень много времени. Время летит незаметно, это просто безумие. Ну, мы говорили о планах на будущее и тому подобных вещах, так что мы планируем отправиться в студию примерно в апреле/мае 2023 года, что-то вроде этого, но в данный момент мы сочиняем песни для следующего альбома Europe, и мы в поисках продюсеров».

Он также заметил, что группа не отказывается и от работы с Dave'ом Cobb'ом, который продюсировал два последних релиза:

«Мы надеемся, что сможем снова поработать с Dave'ом Cobb'ом, потому что он потрясающий. Он хорош, просто великолепен, так что, надеюсь, мы сможем с ним поработать, если он не будет занят, и надеемся, что мы сможем сделать это в его студии, потому что это было бы очень весело. У него есть студия в Нэшвилле, так что было бы здорово поехать туда и записать следующий альбом. Ну а если нет... Посмотрим».

JOHN NORUM Says EUROPE Hope To Enter The Studio In April / May 2023




Like!+2Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 193

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2022 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом