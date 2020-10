Стримы от EUROPE

сегодня



EUROPE объявили о том, что начиная с 23 октября в течение пяти недель будут транслировать специально перезаписанные композиции из бэк-каталога коллектива во время локдауна. Марафон начнется 16 октября сетом с выступления в 2013 году на фестивале Sweden Rock Festival, а завершится трансляцией концерта 2016 года "The Final Countdown 30th Anniversary". За съемку видео на перезаписанный материал отвечал Patric Ullaeus из rEvolver.se, за сведение Kevin Shirley. В видео также принимал участие Scott Gorham.



Joey Tempest: «Мы хотели сделать нечто особенное для наших поклонников и рок-энтузиастов. Мы перезаписали и сняли видео на новые версии песен из нашего бэк-каталога и сделали это все в течении лета в домашних студиях или репточках.



Играть вместе было бомбой и мы знаем, что начнем осенние 'Friday Nights With Europe The Band' с особым ощущением. Мы надеемся, что эти эксклюзивные вечера для наших болельщиков будут продолжаться достаточно долго. В то же время, сохраняя наше имя имя на слуху во время столь негуманной эпохи, мы будем транслировать и размещать эксклюзивные материалы.



Да стартует безумие!»



Расписание:



October 16 - Live At Sweden Rock 2013, Headline performance featuring guests, Michael Schenker and Scott Gorham – 11:00 a.m. PT/ 2:00 p.m. ET / 7:00 pm U.K.



October 23 - Europe exclusive session 1 - 11:00 a.m. PT / 2:00 p.m. ET / 7:00 p.m. UK



October 30 - Europe exclusive session 2 - 11:00 a.m. PT / 2:00 pm ET / 7:00 p.m. UK



November 6 - Europe exclusive session 3 - 11:00 a.m. PT / 2:00 p.m. ET / 7:00 p.m. UK



November 13 - Europe exclusive session 4 - 11:00 a.m. PT / 2:00 p.m. ET / 7:00 p.m. UK



November 20 - Europe exclusive session 5 - 11:00 a.m. PT / 2:00 p.m. ET / 7:00 pm U.K.



November 27 – "The Final Countdown 30th Anniversary" show 2016, captured at London's Roundhouse. (featuring the albums "War Of Kings" and "The Final Countdown" in their entirety, live) - 11:00 a.m. PT / 2:00 p.m. ET / 7:00 p.m. U.K.











