5 ноя 2023



Вокалист EUROPE: «У нас много отличных идей!»



В рамках недавней беседы с вокалистом EUROPE Joey Tempest'ом спросили, почему группа решила выпустить отдельную композицию:



«Мы хотели подготовить ее до начала европейского турне [осенью 2023 года] и выхода документального фильма "EUROPE". Поэтому мы сконцентрировались на этой песне, чтобы иметь возможность выпустить что-то вместе с туром и документальным фильмом. Именно поэтому мы выпустили одну песню именно сейчас. Но у нас есть несколько идей — идей просто для великолепных песен!



Мы хотим записать альбом в следующем году. И получится ли у нас это сделать в начале, я пока не знаю, но у нас есть несколько отличных замыслов. И "Hold Your Head Up" — это, по сути, лишь первая из многих».







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