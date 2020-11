сегодня



Карантинное видео от EUROPE



EUROPE запустили серию видео на своём YouTube-канале и в социальных сетях под названием "Friday Nights With Europe The Band". В рамках этой серии группа исполнила песню "Drink And A Smile" из альбома 2012 года "Bag Of Bones".







