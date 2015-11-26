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YOYOKA с группой исполняет EUROPE



В новом ролике, снятым на 12 день рождения YOYOKA, она вместе с полноценной группой исполнила кавер-версию хита EUROPE "The Final Countdown".



Состав:



Drums - Yoyoka

Guitar - Satsuma3042

Bass - Kouichi Terasawa

Keys - Takanobu Masuda

Vocal - NoB

Chorus - Wakasa

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