Видео полного выступления EUROPE



Видео полного выступления EUROPE, которое состоялось первого июля на Midalidare Rock 2023, доступно для просмотра ниже.



Сет-лист:



"Walk the Earth"

"Rock the Night"

"Scream of Anger"

"Prelude"

"Last Look at Eden"

"Sign of the Times"

"Firebox"

"Carrie"

"Love Is Not the Enemy"

"Heart of Stone"

"War of Kings"

"Stormwind"

"Open Your Heart"

"Let the Good Times Rock"

"Ready or Not"

- keyboard solo -

"Superstitious"

"Cherokee"

"The Final Countdown"

