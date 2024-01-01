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Барабанщик EUROPE: «Я не могу дождаться возвращения в студию, потому что именно там группа обретает душу»



В новом интервью Roppongi Rocks барабанщик EUROPE Ian Hauglandрассказал о планах группы насчёт нового альбома:



«У нас довольно плотный график, по крайней мере, на первую половину этого года, мы будем выступать на фестивалях до августа. А после этого я не знаю, запланировано ли что-либо. Но мы работаем над новым материалом. И план состоит в том, чтобы отправиться в студию, начать запись и выпустить новый альбом — я думаю, это будет в начале следующего года. И это звучит многообещающе. Я знаю, что Joey [Tempest, вокалист EUROPE] хвалил две песни, которые он и [клавишник EUROPE] Mick [Michaeli] планируют написать. Они с басистом EUROPE John'ом Leven'ом уже что-то готовят. Так что взаимопонимание между нами всё ещё есть. Всё ещё продолжается, и это очень здорово.



Я не могу дождаться возвращения в студию, потому что именно в студии мы воссоединяемся как участники группы, именно там группа обретает душу. Выходить на сцену и играть песни — это прикольно, когда ты провёл подготовительную работу, ты выходишь, играешь и хорошо проводишь время. Но в студии у нас есть возможность расти как группа, развиваться как коллектив и как музыканты. Мы давно этого не делали, так что самое время».







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