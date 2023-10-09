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Europe

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Фронтмен EUROPE: «У нас есть несколько по-настоящему замечательных песен»



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В рамках беседы с "Trunk Nation With Eddie Trunk" фронтмен EUROPE Joey Tempest рассказал о недавно выпущенном новом сингле "Hold Your Head Up":

«Мы отправились в студию несколько месяцев назад и записали одну новую песню. Из-за пандемии появилось дополнительное время. Мне удалось записать несколько действительно хороших идей, и всем эта идея понравилась. Поэтому мы связались с продюсером GHOST Класом Олундом. Нам удалось записать этот сингл в перерывах между концертами, и он получился очень хорошим. И да, он только что вышел и кажется чем-то новым. Нам нравится оставаться актуальными, стараться быть инновационными и получать от этого удовольствие».

На вопрос о том, планируют ли он и его коллеги по группе EUROPE записать полноценную пластинку и была ли песня "Hold Your Head Up" в первую очередь предназначена для того, чтобы протестировать нового продюсера, Joey ответил:

«Мы хотели проверить Класа, конечно. Будем ли мы работать с ним или нет, мы обсуждаем, но мы обмениваемся идеями. У нас есть несколько отличных идей, и да, мы запишем новый альбом. Но мы хотели выпустить сингл именно сейчас, потому что у нас также выходит документальный фильм, в котором описывается вся наша история от первых дней в пригороде Стокгольма до выхода в мир. Мы нашли несколько старых VHS-кассет из Сан-Франциско, где мы записывали "The Final Countdown" в студии с [продюсером] Кевином [Элсоном], и гостиничные номера в Японии, когда мы были совсем молодыми и находились за кулисами в 1983-м, 1984-м годах. И нам удалось смонтировать этот документальный фильм — в нём участвуют музыканты из GHOST, Бенни Андерссон из ABBA, они рассказывают о нас, и мы польщены тем, что другие музыканты захотели принять участие в этом документальном фильме. Он выходит в начале следующего года, и мы хотели, чтобы эта песня стала частью документального фильма. Это тоже было частью плана. А текущий тур посвящён 40-летию группы. Нам повезло, что мы записали эту песню, потому что кажется, что у неё есть какие-то перспективы, так что мы очень рады... Но у нас есть несколько по-настоящему замечательных песен, которые мы готовим. Конечно, и "Hold Your Head Up" тоже будет там. Так что сейчас мы в самом разгаре гастролей. А в начале следующего года мы снова окажемся в студии и запишем ноаый материал».






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9 окт 2023
B
BasterBaster
Кого вы обманываете, у вас одна по-настоящему замечательная песня)
9 окт 2023
Corpsegrinder04
Ну хз, творчество 83-91 периодически переслушиваю с удовольствием. А все что начиная с 2004 г., ни одной песни и не вспомню. У Норума сольники поинтересней будут.

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