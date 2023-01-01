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*JAKE E. LEE îá OZZY: «ß äóìàþ, îí ðàçëåíèëñÿ» 66
*Ôðîíòìåí SAXON: «Ìû òàê æå èçâåñòíû, êàê è IRON MAIDEN, ïðîñ... 34
*Ëèäåð MEGADETH îáåùàåò ñþðïðèç â Àðãåíòèíå 21
*Êàâåð-âåðñèÿ DEEP PURPLE îò DIMMU BORGIR 18
*GEDDY LEE î âàæíîñòè îáñóæäåíèÿ êîíôëèêòà â Èçðàèëå 16
*DAVE LOMBARDO îá ó÷àñòèè â ãèïîòåòè÷åñêîì âîññîåäèíåíèè SLAY... 15
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*ROB HALFORD î êîíöåðòå ñ BLACK SABBATH: «ß ÷óòü íå îáäåëàëñÿ... 14
*Ãèòàðèñò METALLICA: «Ìû ïðèíåñëè ìíîãî ëè÷íûõ æåðòâ» 13
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*JAKE E. LEE îá OZZY: «ß äóìàþ, îí ðàçëåíèëñÿ» 66
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Europe

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19 íîÿ 2023 : 		 Ôðîíòìåí EUROPE: «Åñëè íàì ïîâåç¸ò, ìû ñìîæåì âûïóñòèòü íîâûé àëüáîì â êîíöå ñëåäóþùåãî èëè â íà÷àëå 2025 ãîäà»

5 íîÿ 2023 : 		 Âîêàëèñò EUROPE: «Ó íàñ ìíîãî îòëè÷íûõ èäåé!»

16 îêò 2023 : 		 Âèäåî ïîëíîãî âûñòóïëåíèÿ EUROPE

9 îêò 2023 : 		 Ôðîíòìåí EUROPE: «Ó íàñ åñòü íåñêîëüêî ïî-íàñòîÿùåìó çàìå÷àòåëüíûõ ïåñåí»

2 îêò 2023 : 		 EUROPE èñïîëíèëè íîâóþ ïåñíþ

28 ñåí 2023 : 		 Íîâîå âèäåî EUROPE

18 èþë 2023 : 		 Íîâûé ñèíãë EUROPE âûéäåò îñåíüþ

12 èþë 2023 : 		 Âèäåî ïîëíîãî âûñòóïëåíèÿ EUROPE

3 èþë 2023 : 		 Âîêàëèñò EUROPE — î "The Final Countdown": «Ýòà ïåñíÿ ñòàëà ìîñòèêîì ìåæäó æàíðàìè»

22 èþí 2023 : 		 JOEY TEMPEST — î íîâîì ìàòåðèàëå EUROPE: «Ó íàñ åñòü íåñêîëüêî äåéñòâèòåëüíî õîðîøèõ èäåé»

8 ìàé 2023 : 		 EUROPE ïëàíèðóþò çàïèñü ïàðû ïåñåí

11 ÿíâ 2023 : 		 Êîíöåðòíîå âèäåî EUROPE

10 íîÿ 2022 : 		 Ãèòàðèñò EUROPE — î "The Final Countdown": «Ìû ÷òî, ñòàíîâèìñÿ Äèïè Øìîò?»

20 îêò 2022 : 		 EUROPE ïëàíèðóþò îêàçàòüñÿ â ñòóäèè âåñíîé

12 îêò 2022 : 		 Þáèëåéíûé òóð, áîêñ-ñåò è íîâûé àëüáîì îò EUROPE

1 ñåí 2022 : 		 ERIK GRÖNWALL èñïîëíÿåò EUROPE

19 èþë 2022 : 		 EUROPE ðàáîòàþò íàä íîâûì ìàòåðèàëîì

4 èþí 2022 : 		 Êëèï EUROPE íàáðàë ìèëëèàðä

16 äåê 2021 : 		 Ìóçûêàíòû EUROPE â Skavlan

24 îêò 2021 : 		 YOYOKA ñ ãðóïïîé èñïîëíÿåò EUROPE

13 èþë 2021 : 		 Âîêàëèñò EUROPE ïî÷òèë ïàìÿòü DIO

26 èþí 2021 : 		 Âîêàëèñò EUROPE: «Ïåðâûé ðàç Ëåììè cêàçàë ìíå: "EUROPE — íå ðîê-ãðóïïà"»

23 íîÿ 2020 : 		 Êàðàíòèííîå âèäåî îò EUROPE

10 íîÿ 2020 : 		 Êàðàíòèííîå âèäåî îò EUROPE

3 íîÿ 2020 : 		 Êàðàíòèííîå âèäåî îò EUROPE

26 îêò 2020 : 		 Êàðàíòèííîå âèäåî îò EUROPE
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Ôðîíòìåí EUROPE: «Åñëè íàì ïîâåç¸ò, ìû ñìîæåì âûïóñòèòü íîâûé àëüáîì â êîíöå ñëåäóþùåãî èëè â íà÷àëå 2025 ãîäà»



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Ôðîíòìåí Europe Joey Tempest ïîáåñåäîâàë ñ Sonic Perspectives î íîâîì ñèíãëå ãðóïïû "Hold Your Head Up", ïðåäñòîÿùåì àëüáîìå, íîâîì äîêóìåíòàëüíîì ôèëüìå î ãðóïïå, íàõîäÿùåìñÿ â ïðîöåññå ðàáîòû, è ìíîãîì äðóãîì. Âûäåðæêè èç áåñåäû ïðèâåäåíû íèæå.

Êàê èçâåñòíî, ãðóïïà ðàáîòàåò íàä íîâûì àëüáîìîì, êîòîðûé äîëæåí âûéòè îðèåíòèðîâî÷íî â 2024 — íà÷àëå 2025 ãîäà. Íàñêîëüêî ãëóáîêî âû ïîãðóæåíû â åãî ñî÷èíåíèå è çàïèñü?

«Ìû ãîâîðèëè îá ýòîì íà ïðîøëîé íåäåëå. Ó íàñ åñòü íåñêîëüêî èäåé. Îäíîé èç íèõ áûëà "Hold Your Head Up", òàê ÷òî ìû íå ñîâñåì íà÷èíàåì ñ íóëÿ. Ìû äóìàåì, ÷òî ýòîé çèìîé ìû ñîáåð¸ì âñå èäåè è ðàçîøë¸ì èõ äðóã äðóãó. Åñëè íàì ïîâåç¸ò, ìû ñìîæåì âûïóñòèòü åãî, êàê âû ñêàçàëè, â êîíöå ñëåäóþùåãî èëè â íà÷àëå 2025 ãîäà. Ìû ñ íåòåðïåíèåì æä¸ì âîçìîæíîñòè çàïèñàòü åãî. Ïðîøëî íåìàëî âðåìåíè ñ ìîìåíòà âûõîäà àëüáîìà "Walk the Earth" â 2017 ãîäó, êîòîðûé áûë çàïèñàí â ñòóäèè Abbey Road».

Âû âñ¸ åù¸ ðàáîòàåòå íàä ïåñíÿìè, íî áóäóò ëè íà àëüáîìå êàêèå-íèáóäü íåîæèäàííûå ìîìåíòû, êîòîðûìè ñëàâÿòñÿ Europe è êîòîðûõ ñ íåòåðïåíèåì æäóò ïîêëîííèêè?

«Âû õîðîøî çíàêîìû ñ ãðóïïîé, à ìû âñåãäà ëþáèì óñòðàèâàòü ïîêëîííèêàì ñþðïðèçû. Â ïåñíå "Hold Your Head Up" åñòü íåêàÿ óäàðíàÿ ìîùü, â íåé åñòü ÷òî-òî îò ñòàðîãî åâðîïåéñêîãî ìåòàëëà, íî ïðè ýòîì îíà êàæåòñÿ ñîâðåìåííîé. Ó ìåíÿ åñòü íåñêîëüêî èäåé, êîòîðûå íåìíîãî îòëè÷àþòñÿ îò äðóãèõ, è ÿ ïîêà íå õî÷ó äåëèòüñÿ èìè ñ ãðóïïîé, òàê ÷òî áóäåò ìíîãî èíòåðåñíîãî».

Âû âñåãäà âäîõíîâëÿåòåñü ïåðåä ñîçäàíèåì ìóçûêè?

«Äà, ÿ êàæäûé äåíü äóìàþ î ìóçûêå è êàæäûé äåíü ñëóøàþ å¸. ß èãðàþ íà ãèòàðå è êëàâèøíûõ ïî÷òè êàæäûé äåíü, â çàâèñèìîñòè îò òîãî, ÷åì ÿ çàíÿò. Ýòî ÷àñòü ìîåé æèçíè ñ 6 èëè 7 ëåò. Äîìà âñåãäà áûë èíñòðóìåíò. Ó ìîåé ñåñòðû áûëè ãèòàðà è ïèàíèíî, è îíà íå ñòàëà ïðîäîëæàòü çàíèìàòüñÿ, à ÿ ïðîäîëæèë. Ìíå íðàâèòñÿ âûðàæàòü ñåáÿ â ìóçûêàëüíîé ôîðìå, è ìíå ïðèÿòíî ñî÷èíÿòü è ïðèäóìûâàòü íîâûå èäåè. ß ïîñòîÿííî çàíèìàþñü òåêñòàìè è ìåëîäèÿìè».

EUROPE Frontman JOEY TEMPEST Talks New Album -




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