Ôðîíòìåí EUROPE: «Åñëè íàì ïîâåç¸ò, ìû ñìîæåì âûïóñòèòü íîâûé àëüáîì â êîíöå ñëåäóþùåãî èëè â íà÷àëå 2025 ãîäà»
Ôðîíòìåí Europe Joey Tempest ïîáåñåäîâàë ñ Sonic Perspectives î íîâîì ñèíãëå ãðóïïû "Hold Your Head Up", ïðåäñòîÿùåì àëüáîìå, íîâîì äîêóìåíòàëüíîì ôèëüìå î ãðóïïå, íàõîäÿùåìñÿ â ïðîöåññå ðàáîòû, è ìíîãîì äðóãîì. Âûäåðæêè èç áåñåäû ïðèâåäåíû íèæå.
Êàê èçâåñòíî, ãðóïïà ðàáîòàåò íàä íîâûì àëüáîìîì, êîòîðûé äîëæåí âûéòè îðèåíòèðîâî÷íî â 2024 — íà÷àëå 2025 ãîäà. Íàñêîëüêî ãëóáîêî âû ïîãðóæåíû â åãî ñî÷èíåíèå è çàïèñü?
«Ìû ãîâîðèëè îá ýòîì íà ïðîøëîé íåäåëå. Ó íàñ åñòü íåñêîëüêî èäåé. Îäíîé èç íèõ áûëà "Hold Your Head Up", òàê ÷òî ìû íå ñîâñåì íà÷èíàåì ñ íóëÿ. Ìû äóìàåì, ÷òî ýòîé çèìîé ìû ñîáåð¸ì âñå èäåè è ðàçîøë¸ì èõ äðóã äðóãó. Åñëè íàì ïîâåç¸ò, ìû ñìîæåì âûïóñòèòü åãî, êàê âû ñêàçàëè, â êîíöå ñëåäóþùåãî èëè â íà÷àëå 2025 ãîäà. Ìû ñ íåòåðïåíèåì æä¸ì âîçìîæíîñòè çàïèñàòü åãî. Ïðîøëî íåìàëî âðåìåíè ñ ìîìåíòà âûõîäà àëüáîìà "Walk the Earth" â 2017 ãîäó, êîòîðûé áûë çàïèñàí â ñòóäèè Abbey Road».
Âû ìîæåòå çàðåãèñòðèðîâàòüñÿ íà ñàéòå èëè çàëîãèíèòüñÿ ÷åðåç ñîöèàëüíûå ñåòè (èêîíêè ââåðõó ñàéòà).
Ñîîáùåíèé íåò