Ôðîíòìåí EUROPE: «Åñëè íàì ïîâåç¸ò, ìû ñìîæåì âûïóñòèòü íîâûé àëüáîì â êîíöå ñëåäóþùåãî èëè â íà÷àëå 2025 ãîäà»

‘ронтмен EUROPE: Ђ≈сли нам повезЄт, мы сможем выпустить новый альбом в конце следующего или в начале 2025 годаї



‘ронтмен Europe Joey Tempest побеседовал с Sonic Perspectives о новом сингле группы "Hold Your Head Up", предсто€щем альбоме, новом документальном фильме о группе, наход€щемс€ в процессе работы, и многом другом. ¬ыдержки из беседы приведены ниже.



ак известно, группа работает над новым альбомом, который должен выйти ориентировочно в 2024 Ч начале 2025 года. Ќасколько глубоко вы погружены в его сочинение и запись?



Ђћы говорили об этом на прошлой неделе. ” нас есть несколько идей. ќдной из них была "Hold Your Head Up", так что мы не совсем начинаем с нул€. ћы думаем, что этой зимой мы соберЄм все идеи и разошлЄм их друг другу. ≈сли нам повезЄт, мы сможем выпустить его, как вы сказали, в конце следующего или в начале 2025 года. ћы с нетерпением ждЄм возможности записать его. ѕрошло немало времени с момента выхода альбома "Walk the Earth" в 2017 году, который был записан в студии Abbey Roadї.



¬ы всЄ ещЄ работаете над песн€ми, но будут ли на альбоме какие-нибудь неожиданные моменты, которыми слав€тс€ Europe и которых с нетерпением ждут поклонники?



Ђ¬ы хорошо знакомы с группой, а мы всегда любим устраивать поклонникам сюрпризы. ¬ песне "Hold Your Head Up" есть нека€ ударна€ мощь, в ней есть что-то от старого европейского металла, но при этом она кажетс€ современной. ” мен€ есть несколько идей, которые немного отличаютс€ от других, и € пока не хочу делитьс€ ими с группой, так что будет много интересногої.



¬ы всегда вдохновл€етесь перед созданием музыки?



Ђƒа, € каждый день думаю о музыке и каждый день слушаю еЄ. я играю на гитаре и клавишных почти каждый день, в зависимости от того, чем € зан€т. Ёто часть моей жизни с 6 или 7 лет. ƒома всегда был инструмент. ” моей сестры были гитара и пианино, и она не стала продолжать заниматьс€, а € продолжил. ћне нравитс€ выражать себ€ в музыкальной форме, и мне при€тно сочин€ть и придумывать новые идеи. я посто€нно занимаюсь текстами и мелоди€миї.







